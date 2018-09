Univerzita Mateja Bela otvorila akademický rok so staronovým rektorom

Na snímke rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vladimír Hiadlovský počas svojej slávnostnej inaugurácie, spojenej so slávnostným otvorením akademického roka 2018 - 2019. Foto: TASR Dušan Hein Foto: TASR Dušan Hein

Banská Bystrica 25. septembra (TASR) – Univerzita Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici otvorila v utorok svoje brány už po 27. raz a to aj so staronovým, opätovne zvoleným rektorom Vladimírom Hiadlovským. Jeho inaugurácia sa uskutočnila v aule Beliana ešte pred samotným slávnostným otvorením akademického roka 2018/2019 a privítaním nových študentov na pôde univerzity. Vysokoškolákov i akademickú obec v ňom čaká niekoľko dôležitých momentov.informovala Dana Straková, vedúca referátu marketingovej komunikácie UMB s tým, že podpisom memoranda nadväzujú na odkaz Mateja Bela spočívajúci v šírení vzdelanosti a poznatkov obsiahnutých v jeho vedeckom diele.Netradičnou bodkou slávnostného otvorenia nového akademického roka bola prezentácia eurobankovky s nominálnou hodnotou nula eur, ktorú vydala univerzita a jej uvedenie do predaja. Je na nej zobrazená socha Mateja Bela, ktorú odhalili pri príležitosti 25. výročia úspešného pôsobenia UMB a tiež ukážka jeho najvýznamnejšieho diela. Na pozadí je budova, v ktorej sídlila prvá fakulta v meste pod Urpínom – pedagogická.Do nového akademického roka UMB vstupuje s viac než 7000 študentmi. Má šesť fakúlt, 44 študijných odborov a 444 študijných programov.