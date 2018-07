Univerzita vo Zvolene dostala od štátu financie na obnovu internátov

Ilustračná snímka Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zvolen 24. júla (TASR) - Technická univerzita (TU) vo Zvolene získala z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR viac ako 1,8 milióna eur na obnovu svojich dvoch internátov. Dotácia je súčasťou vládnej podpory, ktorá má tento a na budúci rok prispieť k rekonštrukcii vysokoškolských študentských domovov (ŠD), do ktorých obnovy sa dlhodobo neinvestovalo.Ako pre TASR uviedla hovorkyňa TU Ľubica Benková, rekonštruovať sa bude ŠD Bariny na Študentskej č. 27 a ŠD Ľ. Štúra na Študentskej č. 17.ŠD Bariny je v prevádzke od roku 1993, projektovaná lôžková kapacita je 608 miest. Tento rok počas prázdnin by sa mala zrealizovať výmena svietidiel v izbách študentov a v spoločných priestoroch. Od augusta do decembra 2018 sa majú zrekonštruovať sociálne zariadenia, predsiene a dvere študentských izieb. Počas prázdnin sa navyše má zrealizovať rekonštrukcia hlavného prívodu vody a tiež výmena vykurovacích telies.V ŠD Ľ. Štúra, ktorý je v prevádzke od roku 1962 s projektovanou lôžkovou kapacitou 670 miest, pôjde o zateplenie striech štyroch blokov internátu a spojovacích chodieb a tiež o výstavbu sociálnych zariadení v B bloku ŠD.Tretí ŠD na Záhonku, ktorý TU ešte donedávna vlastnila, ostal po znížení počtu študentov nevyužitý. Univerzita ho tento rok v súťaži predala, pri čom nový vlastník nedávno deklaroval, že v ňom zriadi 50 bytov pre mladé rodiny.