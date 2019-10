Univerzitná knižnica v Bratislave oslavuje 100 rokov

Na ilustračnej foto bratislavská Univerzitná knižnica. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. októbra (TASR) - Univerzitná knižnica v Bratislave (UKB) oslávila vo štvrtok 100 rokov od svojho založenia. Pre čitateľov je pri príležitosti výročia vyhlásená knižničná amnestia do 30. októbra 2019 na poplatky za nedodržanie výpožičnej lehoty. TASR o tom informovala riaditeľka UKB Silvia Stasselová.Používatelia majú tiež možnosť predĺžiť si výpožičnú dobu požičaných kníh alebo vrátiť knihy do fondu bez zaplatenia poplatku. Počas najbližšieho ročného obdobia bude knižnica ponúkať podujatia, výstavy a kampane pri príležitosti svojho založenia, poznamenala Stasselová.Od štvrtku je na Barokovom nádvorí na Ventúrskej ulici sprístupnená výstava s názvom Budovy Univerzitnej knižnice v Bratislave v premenách času. Výstava potrvá do 30. novembra. Cieľom je podľa Stasselovej vizuálne zdokumentovať premeny historických budov univerzitnej knižnice v priebehu rokov. Ukazuje tiež medzníky, ktoré formovali priestory knižnice.uviedla riaditeľka.Hlavnou devízou knižnice sú podľa Stasselovej tradície, na ktorých stoja základy jej fondov, odborných činností, kultúrnej spolupráce a reprezentácie Slovenska v zahraničí.