Univerzitná nemocnica Bratislava sa zapája do kampane proti násiliu na ženách, je často prvým kontaktom pre obete

26.11.2024 (SITA.sk) - Univerzitná nemocnica Bratislava sa zapája do celosvetovej kampane zameranej na zastavenie násilia páchaného na ženách. Šestnásť dní aktivizmu od 25. novembra do 10. decembra sa zameriava na posilnenie dodržiavania ľudských práv žien, zlepšenie podmienok prístupu žien zažívajúcich násilie k ochrane, podpore a pomoci zvýšením aktívneho prístupu štátu a verejnosti.Rodovo podmienenému násiliu čelí na Slovensku veľký počet ľudí. Fyzické násilie v partnerskom vzťahu zažilo počas svojho života 28 percent žien a sexuálne násilie 14,2 percenta dospelých žien.„Zdravotnícky personál v nemocniciach je často prvým, a preto kľúčovým kontaktom pre preživších sexuálneho násilia. Je veľmi dôležité mať správne vyškolený personál, ktorý presne vie, ako postupovať v starostlivosti o tieto obete. Obete znásilnenia si vyžadujú osobitý a láskavý prístup nielen nás zdravotníkov, ale celej spoločnosti,“ povedal riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava Alexander Mayer Verí, že aj aktivita zdravotníkov na Klinike infektológie a geografickej medicíny prispeje k zvýšeniu povedomia tejto stále tabuizovanej témy a predovšetkým pomôže obetiam sexuálneho násilia v rámci prvej pomoci.Za posledných 15 mesiacov sa v nemocnici podarilo výrazne zefektívniť manažment obetí sexuálneho násilia. Prispela k tomu jasnejšia definícia cesty pacienta, ako aj intenzívnejšia komunikácia medzi lekárom urgentného príjmu, gynekológom a infektológom.„V manažmente preživších sexuálneho násilia nám významne pomohla okamžitá dostupnosť „post rape“ balíčka, ktorý okrem tehotenského testu a núdzovej antikoncepie obsahuje lieky a vakcíny slúžiace na prevenciu sexuálne prenosných infekčných ochorení (STI). Jedná sa o postexpozičnú profylaxiu HIV, antibiotickú profylaxiu ďalších STI ako syfilis alebo kvapavka a očkovanie proti hepatitíde B a/alebo tetanu,“ uviedla zástupkyňa prednostu Kliniky infektológie a geografickej medicíny Alena Koščálová.Vďaka posilneniu procesov v nemocnici a tiež spolupráci s občianskym združením Equita, ktoré poskytlo nemocnici „post rape“ balíčky a odborné školenie zdravotníckeho, zaznamenala nemocnica zvýšený záchyt prípadov sexuálneho násilia.Kým v rokoch 2013 až 2022 registrovali na Klinike infektológie a geografickej medicíny jediný prípad sexuálneho násilia, od júna 2023 poskytli preventívnu liečbu sexuálnych ochorení už v sedemnástich prípadoch.„Prekvapilo nás, že až v ôsmich prípadoch išlo o dievčatá mladšie ako 18 rokov. Medzi dospelými obeťami sexuálneho násilia boli aj dvaja muži a traja cudzinci. Za pozitívne z pohľadu možných preventívnych opatrení považujeme, že až 88 percent preživších sexuálneho násilia vyhľadalo zdravotnícku pomoc v časovom okne do 72 hodín od incidentu, kedy je ešte možné podať postexpozičnú profylaxiu HIV,“ dodala Koščálová.Až 82 prípadov sexuálneho násilia vyhľadalo zdravotnícku pomoc počas pohotovostných služieb. V rámci Slovenska by mali poskytnúť komplexný medicínsky manažment obetiam sexuálneho násilia všetky nemocničné zariadenia poskytujúce zdravotnú starostlivosť v nepretržitej prevádzke.Celosvetová iniciatíva Organizácie spojených národov (OSN) proti rodovo podmienenému násiliu nesie názov Orange the World. Organizácia OSN UN Women upozorňuje na alarmujúcu eskaláciu násilia páchaného na ženách a femicíd sloganom „Každých 11 minút je zabitá žena. #BezPardonu. Spojme sa a ukončime násilie páchané na ženách“.