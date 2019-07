Univerzity: Na obnovu internátov by sa zišlo omnoho viac financií

Ilustračné foto. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Bratislava 10. júla (TASR) – Hoci sa všetkým univerzitám doteraz nepodarilo vyčerpať celých sto percent z finančného balíka 20 miliónov eur určených na rekonštrukciu internátov v roku 2018, viaceré sa pre TASR zhodli na tom, že by ich potrebovali viac.Vedenia univerzít spoločne tvrdia, že si vážia krok vlády SR, ktorá vyčlenila na obnovu internátov celkovo 50 miliónov eur.povedal pre TASR Fedor Blaščák zo Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave.Blaščák potvrdil, že v tomto roku by mala univerzita získať finančný balík vo výške 2,5 milióna eur. "Tieto prostriedky použijeme na dokončenie plánovaných rekonštrukčných prác na Študentskom domove Dobrovičova a pokračovanie rekonštrukcie Študentského domova Mladosť. Po vyčerpaní tejto čiastky očakávame tretiu tranžu vo výške 1,8 milióna eur," konkretizoval Blaščák. Hovorca Trnavskej univerzity v Trnave Jozef Žuffa povedal, že do budúcich dotačných schém by sa mala vložiť aj možnosť použitia finančných prostriedkov na rozširovanie ubytovacích kapacít. Doplnil, že Trnavská univerzita v Trnave "dlhodobo nedokáže pokryť požiadavky študentov na bývanie z hľadiska kapacity vlastných zariadení."Hovorkyňa Žilinskej univerzity v Žiline Martina Slavíková pre TASR uviedla, že "plánovaná rekonštrukcia univerzitných ubytovacích zariadení bude vyžadovať väčšie množstvo finančných prostriedkov". Ďalšie potrebné financie na obnovu internátov potvrdil pre TASR aj rektor Ekonomickej univerzity (EU) v Bratislave Ferdinand Daňo. "Potrebujeme financie na dofinancovanie šiestej etapy rekonštrukcie Študentského domova Horský park a začatie siedmej etapy rekonštrukcie uvedeného internátu, vrátane obnovy interiérového vybavenia. Ďalšie finančné prostriedky potrebujeme na rekonštrukcie Študentských domovov Starohájska, Dolnozemská, Hroboňova, Vlčie hrdlo a študentského domova Podnikovohospodárskej fakulty EU v Bratislave so sídlom v Košiciach," priblížil Daňo.Riaditeľka Študentského domova Akadémie umení v Banskej Bystrici Katarína Stareková uviedla, že v tomto roku žiadali o ďalšie financie na rekonštrukciu kúpeľní, podláh, ale aj na zakúpenie nového inventáru do izieb. Obnovené by malo byť aj materiálové vybavenie kuchyniek a spoločenskej miestnosti. Aj hovorkyňa Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Linda Babušík Adamčíková potvrdila, že by boli potrebné ďalšie financie.poznamenala.Financie pridelené na rekonštrukciu zatiaľ nevyužila Univerzita Komenského v Bratislave. Vedenie univerzity informovalo, že identifikovalo problémy v projektovej dokumentácii na stavebné práce. Verejné obstarávanie na vypracovanie novej projektovej dokumentácie by malo byť vyhlásené v najbližšom čase.Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pre TASR potvrdilo, že ďalšie finančné prostriedky na rekonštrukciu boli rezortu pridelené na konci júna.uzavrel rezort školstva.