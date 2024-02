Únos spravodlivosti je podľa Kolíkovej politická publikácia, mali by ju zaplatiť strany a nie štát

Nie sú v nej žiadne dôkazy

Výsledok výzvy od opozície

Zohľadňujú pripomienky Eurokomisie

3.2.2024 (SITA.sk) - Publikácia Únos spravodlivosti 2020-2023, ktorú predstavila vláda na rokovaní 31. januára, je podľa poslankyne a bývalej ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej čisto politická publikácia.Podľa Kolíkovej by to mal riešiť Najvyšší kontrolný úrad , pretože sa domnieva, že publikácia mala byť platená z rozpočtu politických strán, nie zo štátneho rozpočtu.Kolíková to uviedla v relácii RTVS Sobotné Dialógy. Minister spravodlivosti Boris Susko Smer-SD ) sa totiž v diskusii vyjadril, že tlač publikácie platil rezort spravodlivosti v spolupráci s Úradom vlády SR Z ministrových slov podľa Kolíkovej súčasne vyplynulo, že publikácia Únos spravodlivosti nie je založená na faktoch.„Sú to nejaké politické prehlásenia a vyhlásenia. Nie sú tam ani žiadne odkazy. Tie skutočnosti, ktoré popisujú, jednoducho prebehli inak," vyhlásila Kolíková.Susko uviedol, že publikácia je výsledkom výzvy od opozície, aby predložili dôkazy k tomu, prečo chcú zmenu Trestného zákona riešiť v skrátenom legislatívnom konaní a aké má koalícia dôkazy k tomu, že boli porušované zákony.„Písal ju tlačový odbor ministerstva spravodlivosti spolu s tlačovým odborom úradu vlády. Nie je to právna publikácia, je to publikácia, ktorá vychádza z verejných zdrojov, kde sa zosumarizovali všetky porušenia základných ľudských práv a slobôd v trestných konaniach za ostatné tri roky. Nehovoríme, že je to odborná publikácia. Hovoríme, že je to publikácia, ktorá odkazuje na zdroje a sumarizuje všetky porušenia ľudských práv," vysvetlil Susko.Susko sa vyjadril aj k pozmeňujúcemu návrhu k novele Trestného zákona , ktorý vypracoval poslanec Tibor Gašpar (Smer-SD).Minister priblížil, že o pozmeňujúcom návrhu sa bude hlasovať pred samotným hlasovaním o novele a úpravy, ktoré sú v ňom zakotvené, vychádzajú najmä z pripomienok Európskej komisie a zohľadňujú aj pripomienky generálneho prokurátora Maroša Žilinku Pozmeňujúci návrh ďalej reaguje aj na výhrady z rozpravy v parlamente, ktoré pripravil bývalý minister spravodlivosti Viliam Karas (KDH).