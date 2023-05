Upálené dievčatá. Triler plný zla a zločinov z minulosti

Pred tridsiatimi rokmi bez stopy zmizli dve miestne tínedžerky. A pred dvomi mesiacmi vikár miestnej farnosti spáchal samovraždu.

Začína sa strhujúci triler Upálené dievčatá .

Reverendka Jack Brooksová je slobodná matka, ktorá vychováva štrnásťročnú dcéru a bojuje s výčitkami svedomia. Do Chapel Croft prichádza s túžbou nájsť pokoj a začať nový život. Namiesto toho však nájde miesto zahalené tajomstvom a čudný darček na uvítanie: starú súpravu na vyháňanie diabla a lístok s tajuplným citátom: „Nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, nič nie je utajené, čo by sa neprezvedelo.“

Čím lepšie Jack a jej dcéra Flo spoznávajú dedinu a jej čudných obyvateľov, tým hlbšie ich miestni vťahujú do svojich roztržiek, tajomstiev a podozrení. A keď sa Flo v starej kaplnke stane svedkyňou znepokojujúcich výjavov, napokon pochopí, že sú duchovia, ktorí sa nemienia odobrať na večný odpočinok.

V dedine, kde všetci majú čo chrániť, je každý nejako spojený s krvavou minulosťou, a pravda nemusí priniesť nič dobré.

„Upálené dievčatá“ je miestny názov pre bábiky z vetvičiek, ktoré sú zvláštnosťou malej sussexskej dediny Chapel Croft. Jej obyvatelia ich vyrábajú, aby si pripomenuli pamiatku sussexských mučeníkov - ôsmich dedinčanov, ktorých upálili na hranici v rámci čistiek proti protestantom počas vlády kráľovnej Márie (1553 – 1558). Medzi mučeníkmi boli aj dve mladé dievčatá. Tieto bábiky z vetvičiek zapaľujú pri obrade, ktorý sa každoročne koná v deň výročia týchto čistiek.

Vypočujte si úryvok.

Z knihy číta Kamil Mikulčík:

C.J.Tudor už v predchádzajúcich knihách dokázala, že vie veľmi umne a premyslene vystavať zápletku, ale silná je najmä vo vykreslení atmosféry. Tiesnivej, strašidelnej, až hororovej, takže pri čítaní vám bude miestami behať mráz po chrbte.

Postupne rozohráva príbeh, pribúdajú záhady spojené s dedinkou, jej históriou i niekdajšími obyvateľmi. Objavujú sa desivé momenty, nočné mory, zjavenia, nečakané zvraty. Reverendka Jack a jej dcéra Flo sa snažia zapadnúť, získať si svoje miesto v komunite.

C. J. Tudorová žije v anglickom Nottinghame so svojím partnerom a s dcérou. V minulosti pracovala ako reklamná textárka a televízna hlásateľka, na živobytie si zarábala aj dabingom a vodením psov na prechádzky. V súčasnosti ju teší, že môže písať na plný úväzok. Jej prvotina Kriedové správy (IKAR 2018) sa stala svetovým bestsellerom.

„Nie som veriaca – s kostolmi mám skúsenosť iba vďaka niekoľkým krstom a dožinkovým slávnostiam. Pri spomienke na ne ma ešte aj dnes bolí zadok, takže napísať knihu, ktorej hlavnou postavou je farárka, bola pre mňa jednoznačne zaujímavá výzva,“ usmieva sa autorka.

Milan Buno, knižný publicista