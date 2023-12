UPC uvádza novinku – „Rýchla SIM cez UPC“

S UPC teraz zákazník ušetrí až trikrát

Prvý mesačný paušál získa zákazník bezplatne a druhý a tretí mesiac získa od UPC zľavu vo výške aktivovaného paušálu, ktorá sa mu automaticky odpočíta z nasledujúcej faktúry do výšky predplatených služieb UPC. Zákazník môže takto počas prvých 3 mesiacov ušetriť až do 69€. Svoju "Rýchlu SIM cez UPC" si môže objednať okamžite online, alebo na zákazníckom stredisku. Stačí, ak už má alebo si vyberie aspoň jednu novú službu UPC – Internet alebo TV – a ako špeciálny benefit získa "Rýchlu SIM cez UPC" s paušálom zadarmo. Svoju novú SIM si zákazník zvolí v procese objednávky alebo vo svojom nákupnom košíku.Viac informácií o novej ponuke "Rýchla SIM cez UPC" nájdete tu https://shop.upc.sk/sk/rychla-simka "Teší ma, že dnes predstavujeme novú ponuku v spolupráci s mobilným operátorom 4ka, ktorá prináša skvelý benefit pre zákazníkov obidvoch operátorov. Táto ponuka dopĺňa naše existujúce portfólio služieb TV, internetu a pevnej telefónnej linky. Som presvedčený, že našim zákazníkom s novou ponukou prinesieme nielen výraznú finančnú úsporu, ale aj možnosť vybaviť všetky digitálne služby na jednom mieste," povedal pri príležitosti uvedenia novej ponuky, generálny riaditeľ UPC BROADBAND SLOVAKIA."Ako inovatívneho lídra v oblasti telekomunikácii nás nesmierne teší, že sa nám spolu s UPC podarilo pripraviť zaujímavú ponuku pre zákazníkov s našou najmodernejšou novinkou - Rýchla SIMka s digitálnou aktiváciou priamo cez mobilnú aplikáciu Moja 4ka. 4ka sa tak stáva ešte dostupnejšia ako kedykoľvek predtým a zákazníci si tak môžu vychutnať veľké objemy mobilných dát za rozumnú cenu," dodáva, generálny riaditeľ spoločnosti SWAN.Spoločnosť UPC patrí medzi najväčších poskytovateľov televíznych, internetových a telefónnych služieb v Slovenskej republike. Ponúka širokopásmové internetové pripojenie s rýchlosťou až do 1 Gigabit za sekundu, digitálne káblové a mobilné televízne služby, ako aj telefónne služby s cenovo výhodnými volaniami do všetkých sietí v Európe a vo svete. Súčasťou ponuky UPC je tiež mobilná aplikáciu UPC TV, s ktorou môže zákazník online sledovať takmer 180 staníc. Spoločnosť UPC v Slovenskej republike je súčasťou spoločnosti Liberty Global (NASDAQ: LBTYA, LBTYB, LBTYK) svetového lídra v oblasti konvergovaných širokopásmových, video a mobilných komunikačných služieb, pôsobiaceho pod značkami Virgin Media, Telenet a UPC v šiestich európskych krajinách. Viac informácií o Liberty Global nájdete na stránke www.libertyglobal.com