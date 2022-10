Úplne nové osobné vozne skvalitňujú vlakovú dopravu na východnom Slovensku

Postupne na tratiach východného Slovenska pribudne 17 kusov nových osobných vozňov (Bdmpz), štyri z nich už jazdia, ďalšie sú na ceste



Nové klimatizované vozne druhej triedy s možnosťou prepravy bicyklov pre regionálnu dopravu sú stavané na rýchlosťou do 160 km/h





jazdiť rýchlosťou 160 km/h



klimatizované,



disponovať vákuovými toaletami,



vybavené vizuálnym a akustickým informačným systémom,



vybavené kamerovým systémom,



obsahovať systém sčítavania cestujúcich,



vybavené wi-fi pripojením na internet,



obsahovať miesta pre pripojenie 230V s USB portom,



v rámci interiéru realizované v modernom dizajne v zmysle "regio" dizajnu ZSSK,



vybavené držiakmi bicyklov.



oblasť nasadenia: Vysoké Tatry



podpis ZoD: 4. 10. 2021, účinná od 5. 10. 2021



predpokladané ukončenie realizácie projektu: 11/2023





hodnota zákazky: 76 284 000 eur



oblasť nasadenia: Košický a Prešovský kraj (Košice – Lipany – Plaveč, Košice – Trebišov, resp. po elektrifikácii až po Humenné, Košice – Michaľany – Čierna nad Tisou, Košice – Moldava n/ Bodvou)





podpis zmluvy: 9. 9. 2021



predpokladané ukončenie realizácie projektu: 11/2023



Zrealizované a plánované (už podpísané) investície do vozidlového parku od roku 2016:



celkový objem: 160 miliónov eur



dodané: 2020 – 2021



nasadzovanie: regionálna doprava (Žilinský, Trenčiansky kraj, Košický a Prešovský kraj: Košice – Spišská Nová Ves, Košice – Čierna nad Tisou, Košice – Poprad – Lipany)





celkový objem: 77 miliónov eur



dodané: 2019 – 2021



nasadenie: regionálna doprava (Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj, Prešovský kraj)





celkový objem: 38,8 milióna eur



dodanie a nasadenie: 2021 – 2022



nasadzovanie: regionálna doprava (tatranské elektrické železnice a ozubnicová železnica)





celkový objem: 66,8 milióna eur



dodané: 2018 – 2021



nasadenie: diaľková doprava (Žilina – Praha; Bratislava – Košice)





celkový objem: 37,8 milióna eur



dodané: 2018 – 2021



nasadzovanie: diaľková doprava (Žilina – Praha; Bratislava – Košice)





celkový objem: 3,9 milióna eur



dodané: 2016 – 2020



nasadené: diaľková doprava (Budapešť – Košice; Ostrava – Žilina – Banská Bystrica; Praha – Žilina; Bratislava – Zvolen – Košice; Bratislava – Žilina – Košice)





hodnota zákazky: 76 950 000 eur



oblasť nasadenia: Nové Zámky, Bratislava, Žilina (Bratislava – Žilina, Bratislava – Nové Zámky, Bratislava – Kúty, Kúty – Břeclav, Trnava – Galanta, dočasne Palárikovo – Zvolen – Banská Bystrica)



podpis zmluvy: 16. 12. 2021



predpokladané ukončenie realizácie projektu: 11/2023



26.10.2022 (Webnoviny.sk) -Pred viac ako 20 rokmi bolo vyrobených alebo prešlo zásadnou rekonštrukciou približne 40 percent osobných vozidiel z vozového parku Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Toto číslo odvtedy ešte narástlo a dnes môžeme hovoriť až o 50 percentách vozidiel. Aktuálne máme v ZSSK veľkú radosť, že sme nasadili do prevádzky 4 z plánovaných 17 kusov nových osobných vozňov druhej triedy (Bdmpz). Vozne budú premávať prioritne v Košickom a Prešovskom, ale aj Žilinskom a Banskobystrickom kraji, a to na tratiach Košice – Liptovský Mikuláš, Košice – Čierna nad Tisou, Košice – Čaňa, Kysak – Lipany – Plaveč.Na tlačovej konferenciiverejnosti naživo predstavili jeden zo štyroch nových osobných vozňov Roman Koreň, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK, ako aj ostatní členovia predstavenstva spoločnosti, Ján Lukáč a Karol Martinček. Roman Koreň s úsmevom povedal: "V ZSSK plníme sľub východniarom, že po investíciách na severnom a strednom Slovensku, opäť prichádza ich chvíľa."Vďaka investičnej akcii financovanej Európskou úniou prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 v hodnote 32,98 milióna eur do vozového parku do konca roku 2023 pribudne 17 nových klimatizovaných vozňov druhej triedy s možnosťou prepravy bicyklov pre regionálnu dopravu.Nové moderné vozne na východe Slovenska tiež doplní 35 zmodernizovaných, z ktorých bolo dodnes dodaných už 12 kusov. Týchto 52 vozňov tak postupne nahradí tie najstaršie neklimatizované osobné vozne, ktoré sú na hranici životnosti a nespĺňajú štandardy cestovania v 21. storočí. Ich obstaraním sa zníži priemerný vek vozidlového parku v regióne Košíc a Prešova a zvýši sa kvalita poskytovaných služieb. Podľa našich predpokladov by sa oba projekty mali byť ukončiť do septembra 2023.Nové (17 ks) a modernizované (35 ks) vozne budú:V porovnaní so súčasnými vozidlami budú nové vozne omnoho komfortnejšie. Samozrejmosťou je konštrukcia vozidiel v súlade s platnými vyhláškami a technickými normami.17 ks nových osobných vozňov à projekt EÚ (klimatizované vozne druhej triedy s možnosťou prepravy bicyklov pre regionálnu dopravu)35 ks modernizovaných osobných vozňov radu Bdt (Bdteer) à projekt EÚ15 ks modernizovaných elektrických jednotiek 425 à projekt EÚCelkový objem: 31,495 milióna eur9 ks elektrických jednotiek à projekt EÚKošicky a Prešovský samosprávny kraj ročne obslúžia v regionálnej doprave cca 10 mil. cestujúcich (údaj za rok 2019), jeho najvyťaženejšími traťami sú traťové úseky Poprad – Košice, Lipany – Prešov – Košice a Košice – Humenné, ktoré ZSSK obsluhuje v systémovom taktovom režime. Dôležitou informáciou je rovnako fakt, že v Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji sa aktuálne pripravuje spustenie integrovaného dopravného systému (IDS).25 ks elektrických jednotiek (ucelený vlak) à projekt EÚ21 ks dieselmotorových jednotiek (ucelený vlak) à projekt EÚ5 ks elektrických jednotiek (ucelený vlak) a 1 multifunkčný rušeň à projekt EÚ + vlastné zdroje35 ks nových osobných vozňov série Ampz (7 ks) a série Bmpz (28 ks) à vlastné zdroje51 ks modernizovaných osobných vozňov série Bmz à vlastné zdroje37 ks renovovaných diaľkových vozňov série Apeer (11 ks) a série Bpeer (26 ks) à vlastné zdroje35 ks modernizovaných osobných vozňov radu Bdt (Bdteer) à projekt EÚ17 ks nových osobných vozňov à projekt EÚ (klimatizované vozne druhej triedy s možnosťou prepravy bicyklov pre regionálnu dopravu)Celkový objem: 31,495 milióna eur9 ks elektrických jednotiek à projekt EÚ4 ks elektrických jednotiek pre regionálnu dopravu (Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 7. časť) à projekt EÚInformačný servis