Úplné zatvorenie hraníc nie je podľa Naďa riešením, hrozilo by prepúšťanie a zatváranie podnikov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.2.2021 (Webnoviny.sk) - Úplné zatvorenie hraníc Slovenskej republiky by malo obrovské dopady. Po stredajšom rokovaní vlády to skonštatoval minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). Myšlienka úplného zatvorenia hraníc vzišla z prostredia odborníkov, ktorí sa stretli v utorok 23. februára s predsedom vlády Igorom Matovičom (OĽaNO) za účelom riešenia situácie v súvislosti s koronavírusom „Predstavte si, že zavriete úplne hranica a tie fabriky, ktoré existujú na Slovensku, a ktoré držia našu ekonomiku naozaj nad vodou, tak tie v tom procese včasnej dodávky náhradných dielov jednoducho nebudú mať materiál a nebudú môcť dodávať,“ uviedol minister s tým, že toto by mohlo mať za následok prepúšťanie aj zatváranie podnikov.Na druhej strane poukázal Naď na príklad Nemecka, ktoré na hraniciach zaviedlo prísne pravidlá, a to napriek nariadeniam Európskej únie (EÚ). „O tomto debata bola, každý má o tom svoju pravdu, lebo každý zastupuje svoj rezort a každý vidí, že to bude mať dopad či už taký, alebo taký,“ skonštatoval.Minister si zároveň myslí, že kontroly dodržiavania opatrení na Slovensku fungujú. Problémom však podľa neho je možnosť obchádzania pravidiel legálnou cestou ako napríklad v prípade kúpeľných zariadení, keď lekári vo veľkom vydávajú ľuďom potvrdenia o nutnosti liečby. „Ten počet podvádzajúcich je tak veľmi veľký, že to nie je jednoduché zachytiť,“ dodal.