Úplné zrušenie všetkých športových podujatí na území Slovenska zasiahol aj všetky ligové súťaže pod Tatrami

10.3.2020 (Webnoviny.sk) - Úplné zrušenie všetkých športových podujatí na území Slovenska až do 23. marca zasiahol bez výnimky všetky ligové súťaže pod Tatrami. Futbalová Fortuna liga 2019/2020 mala po základnej časti pokračovať zápasmi v nadstavbách, no vyššia moc rozhodla inak."Situáciou nie sme nadšení, ale určite sa všetci zhodneme na tom, že zdravie je to najdôležitejšie, čo máme. Aktuálne sme skončili základnú časť Fortuna ligy a máme pred sebou desať kôl nadstavby. V súčasnosti prebiehajú interné rozhovory o rôznych scenároch, ktoré by mali nasledovať. Fortuna liga by sa mala rozohrať opäť na začiatku apríla, ak, samozrejme, nepríde ďalší zákaz organizovania podujatí zo strany štátnych orgánov. Chceme zabezpečiť čo možno najlepší priebeh nadstavbových častí po organizačnej, športovej, ale aj bezpečnostnej stránke. Tieto aspekty zvažujeme. Momentálne by som predbiehal, ak by som povedal nejaký definitívny verdikt, ako to bude," prezradil výkonný riaditeľ Únie ligových klubov (ÚLK) Michal Mertinyák pre web fortunaliga.sk. ÚLK je riadiacou organizáciou pre najvyššiu futbalovú súťaž na Slovensku - Fortuna ligu.Nové informácie budú známe ešte v aktuálnom týždni. "Do konca tohto týždňa budeme určite verejnosť informovať. Celý proces musí prebehnúť ešte schvaľovaním Prezídia ÚLK, ktoré je najvyšším orgánom únie a tvoria ho zástupcovia klubov Fortuna ligy. Nie je veľmi priestor na to, aby sme posúvali program vzhľadom na asociačné termíny a blížiace sa Euro 2020. Skôr teda predpokladáme hustejší program. Pevne veríme, že situácia bude po dvoch týždňoch lepšia. Našim cieľom je hrať futbal pre ľudí, veď to je podstata každého športu," dodal Mertinyák.