Uplynulo 10 rokov od najväčšej tragédie v dejinách novodobého baníctva

Na archívnej snímke drôtené zlomené srdce Bolesť v srdci je vystavené na pódiu pred začiatkom rozlúčky s tragicky zahynutými baníkmi v Handlovej 20. augusta 2009. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Spomienka na záchranárov a baníkov, ktorí zahynuli v roku 2009 pri banskom nešťastí v bani Handlová, archívna snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Na archívnej snímke z 11. augusta 2009 čierna zástava na budove Bane Handlová po tragédii, ktorá sa odohrala 10. augusta 2009. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Niekoľko stoviek kahancov a sviečok zapálili 11. augusta 2009 obyvatelia Handlovej pri monumente sochy baníkov na znak úcty obetiam banského nešťastia v Handlovej. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Na archívnej snímke baníci s klopačkami na spoločnej rozlúčke s tragicky zosnulými baníkmi v Handlovej 20. augusta 2009. Foto: TASR Foto: TASR

V Handlovej v stredu 10. augusta 2016 spomínali na obete banských nešťastí. Deň bielych ruží, ako sa spomienka volá, reaguje na najväčšiu tragédiu v histórii slovenského baníctva z 10. augusta 2009, keď v bani v Handlovej zahynulo následkom výbuchu 20 baníkov a banských záchranárov.Na snímke príslušníci Čestnej stráže prezidenta SR. Foto: TASR - Alexandra Moštková Foto: TASR - Alexandra Moštková

Na archívnej snímke smútiaca rodina počas spoločnej rozlúčky s tragicky zosnulými baníkmi v Handlovej 20. augusta 2009. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava/Handlová 10. augusta (TASR) - Desať rokov uplynie v sobotu 10. augusta od najväčšej tragédie v dejinách novodobého baníctva na Slovensku. Pred desiatimi rokmi, 10. augusta 2009, v Bani Handlová zahynulo 20 baníkov a banských záchranárov. V meste Handlová si ich pamiatku, ako aj pamiatku ďalších obetí banských nešťastí uctia v sobotu na spomienkovom podujatí, ktoré dostalo názov Deň bielych ruží.Zvony Kostola sv. Kataríny sa o 9.30 h na päť minút rozozvučia ako spomienka na posledné spojenie s baníkmi v podzemí spred desiatich rokov. Poslanci Národnej rady (NR) SR novelou zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch, ktorú schválili 26. októbra 2010, zaradili tragickú banskú udalosť medzi pamätné dni ako 10. august - Deň obetí banských nešťastí.Na stretnutí zástupcov hornonitrianskych baní a mesta Handlová, zvolaného v roku 2010 z iniciatívy primátora mesta Handlová Rudolfa Podobu, boli za symbol tohto pamätného dňa vybraté biele ruže. Biela symbolizuje nevinnosť, zelené listy zas nádej, že sa niečo podobné viac nezopakuje.Deň obetí banských nešťastí, známy aj pod názvom Deň bielych ruží, sa prvýkrát pripomínal ako pamätný deň SR v roku 2011.uviedla hovorkyňa mesta Handlová Jana Paulínyová.Handlová je s baníctvom spätá od roku 1909. Podľa Paulínyovej "V roku 1991 bola šachta pre ťažké banské podmienky odstavená. V roku 1998 sa do nej baníci znova vrátili.Pred desiatimi rokmi o 7.00 h vypukol vo východnej šachte v hĺbke 330 metrov požiar. Ako napísala kronikárka Jana Oswaldová v Kronike mesta Handlová, dispečer poslal k miestu deväť baníkov, ktorí sa dostali do blízkosti požiaru, ale nedokázali ho zahasiť. O pol hodinu neskôr zavolali na likvidáciu požiaru 11 banských záchranárov z Hlavnej banskej záchrannej stanice v Prievidzi. Tí sa o 8.30 h pripojili k deviatim baníkom hasiacim požiar. Vtedy bolo pod zemou 20 ľudí.O 9.30 h dispečer Bane Handlová naposledy telefonicky hovoril s veliteľom dvoch záchranárskych čiat, ktoré v jednej zo starších banských chodieb hasili požiar vzniknuvší oxidáciou uhlia. Krátko po tom sa spojenie so záchranárom prerušilo. V prvých minútach nikto netušil, že to spôsobil mohutný výbuch banských plynov. Pod zemou vyhasli životy 20 baníkov, ďalší deviati baníci utrpeli zranenia. Išlo o najväčšiu tragédiu v dejinách slovenského baníctva.V noci o 23.00 h sa pred novinárov a televízne štáby postavili vládni predstavitelia, ktorí na miesto nešťastia prišli krátko popoludní, vedúci banských záchranárov Stanislav Paulík, riaditeľ baní Peter Čičmanec a primátor mesta Rudolf Podoba so správou - všetkých 11 záchranárov a deväť baníkov je mŕtvych. Podmienky v bani pri výbuchu boli nezlučiteľné so životom.V utorok 11. augusta 2009 vzniklo pri vstupe do banského závodu v Bani Handlová pietne miesto s kondolenčnou listinou. Vláda na svojom mimoriadnom zasadnutí vyhlásila na stredu 12. augusta 2009 štátny smútok. Na povrch zeme záchranári vyniesli zvyšných 14 telesných pozostatkov baníkov.Symbolická rozlúčka so zosnulými baníkmi bola stanovená na 20. augusta o 16.30 h na Námestí baníkov. Posledné rozlúčky a pohreby si rodiny organizovali individuálne.Pamätník tragédie predstavuje bronzové súsošie baníka v minulosti a súčasnosti. K nemu sa pravidelne od roku 2011 kladú kvety a vence. Rok po tragédii osadili pri pamätníku aj pamätnú tabuľu, ktorú vytvoril Handlovčan, akademický maliar Rudolf Cigánik.Trojicu zamestnancov Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP) Ladislava H., Jozefa T. a Dalibora R. samosudca Okresného súdu (OS) v Prievidzi 7. mája 2015 uznal za vinných z prečinu všeobecného ohrozenia vo veci tragického výbuchu v Bani Handlová a uložil im tresty odňatia slobody v trvaní od piatich do ôsmich rokov, vrátane niekoľkoročného zákazu vykonávania činnosti vedúcich pracovníkov v bani. Kauzou sa následne zaoberal Krajský súd v Trenčíne, ktorý zrušil pôvodný rozsudok okresného súdu a vec mu vrátil s tým, aby ju znovu prerokoval a rozhodol.Koncom februára 2018 sa prípad výbuchu v Bani Handlová dostal na stôl príslušných štruktúr Európskej únie. Obrátil sa na ne bývalý banský inšpektor a vedúci komisie na vyšetrenie príčin výbuchu Vladimír Tejbus, podľa ktorého sa tragédia odohrala inak, ako tvrdí oficiálna verzia. Podľa Tejbusa príčinou nešťastia nebola príroda, ale ľudský faktor. Naposledy sa Okresný súd v Prievidzi kauzou zaoberal 26. novembra 2018. Na pojednávaní vypovedal práve Tejbus. Hlavné pojednávanie odročil sudca na neurčito.