Uplynulý rok považujeme za úspešný, bilancoval atletický zväz

Na snímke slovenský reprezentant v chôdzi Matej Tóth. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. januára (TASR) - Slovenská atletika má za sebou úspešný rok po všetkých stránkach. Postarali sa o tom najmä chodec Matej Tóth so striebornou medailou na majstrovstvách Európy v Berlíne a kladivár Marcel Lomnický, ktorý skončil na druhom mieste na Európskom pohári vo vrhoch. Rovnako veľký úspech dosiahol šprintér Ján Volko so šiestou priečkou na 60 metrov na halových MS v Birminghame, kde bol najrýchlejší Európan.povedal na štvrtkovej tlačovej konferencii prezident Slovenského atletického zväzu (SAZ) Peter Korčok.Pozitívne zhodnotil aj popularizáciu atletiky a s tým súvisiaci nárast členskej základne. V súčasnosti SAZ eviduje približne 19-tisíc členov a viac ako dvesto klubov:V roku 2019 čaká slovenských atlétov mnoho súťaží a štartov.načrtol Korčok nadchádzajúci program.SAZ myslí aj na vrchol štvorročného obdobia - budúcoročné olympijské hry v Tokiu. Preto zriadili tím, ktorý má zabezpečiť pretekárom čo najlepšiu prípravu. "Takýto tím sme vytvorili aj v roku 2014 pred Riom. Mohli by sme ho nazvať 'medailový sen', terajší by sa mohol volať 'medailový sen pokračuje'. Atletika je jeden z mála suchozemských športov, ktoré pre Slovensko získal medailu na OH, náš zámer je pokračovať v tomto trende," uviedol šéftréner SAZ Martin Pupiš.