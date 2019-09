Úpravu podmienok pre autoškoly posunulo plénum do 2. čítania

Ilustračné foto. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. septembra (TASR) – Minimálny vek inštruktora autoškoly by sa mal zrušiť. Zaviesť sa má zároveň inštitút skúšobného komisára a povinné by malo byť aj pravidelné doškoľovanie inštruktorov. Navrhuje to Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR v novele zákona o autoškolách, ktorú v piatok plénum Národnej rady (NR) SR posunulo do druhého čítania.Cieľom návrhu zákona je podľa rezortu dopravy zlepšenie podnikateľského prostredia v oblasti vykonávania vodičských kurzov, zvýšenie kvality odbornej prípravy žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia a inštruktorov a tiež zabezpečenie kontrolnej činnosti výkonu vodičských kurzov.Návrh reaguje aj na oprávnené požiadavky prevádzkovateľov autoškôl. Tie súvisia s podmienkami zriaďovania prevádzky autoškoly a s požiadavkami na technickú základňu autoškoly. Novelou by sa mala zrušiť miestna príslušnosť okresného úradu v sídle kraja pri vydávaní inštruktorského preukazu.Úpravou by malo na základe novely prejsť aj obmedzenie na výkon zodpovedného zástupcu v autoškole. Ten nesmie byť zodpovedným zástupcom v inej autoškole, avšak môže byť inštruktorom, ak ide o autoškoly prevádzkované tou istou osobou.podotýka rezort dopravy. Ustanoviť sa má aj možnosť pre prevádzkovateľa autoškoly zriadiť jej prevádzku s obmedzením na miesto v územnej pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja, ktorý vydal osvedčenie o registrácii autoškoly.Absolvovanie doškoľovacieho kurzu inštruktora raz za päť rokov sa podľa rezortu dopravy dlhodobo prejavuje ako nepostačujúce vo vzťahu k zvyšovaniu odborných vedomostí a praktických zručností inštruktora.uvádza sa v dôvodovej správe. Doškoľovacie kurzy by sa mali vykonávať v dvojročných intervaloch bez skúšky.Upraviť sa majú aj podmienky na udelenie a predĺženie platnosti inštruktorského preukazu. MDV chce zaviesť inštitút skúšobného komisára. Platnosť inštruktorského preukazu by mala byť s prihliadnutím na novozavedené povinnosti absolvovania kurzov inštruktorov desať rokov.Podmienka dosiahnutia 25 rokov na udelenie oprávnenia inštruktora by sa zároveň mala vypustiť.približuje MDV s tým, že by súčasne mala byť aj podmienka najmenej trojročnej držby príslušného vodičského oprávnenia.V súvislosti s poznatkami o nekalej činnosti niektorých prevádzkovateľov autoškôl a inštruktorov sa zároveň v návrhu podrobne vymedzuje výkon štátneho odborného dozoru. Presnejšie sa vymedzujú aj skutkové podstaty správnych deliktov a priestupkov podľa závažnosti ich spáchania. Ako prostriedok na vymoženie práva na výkon dozoru sa má zaviesť inštitút poriadkovej pokuty.