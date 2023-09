Uprednostnenie Nemca pred Wrightom bolo správne rozhodnutie, tvrdí expert

Správna voľba

Možný debut v NHL

15.9.2023 (SITA.sk) - Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec bol pred rokom nečakanou dvojkou draftu nováčikov do zámorskej NHL , na ktorom si ho vybral klub New Jersey Devils Keďže jeho krajan Juraj Slafkovský vyfúkol prvú priečku predpokladanej jednotke Shaneovi Wrightovi , očakávalo sa, že kanadský útočník skončí v Newarku.Podľa Nicka Villana z portálu Pucks and Pitchforks sa však 19-ročný rodák z Liptovského Mikuláša s odstupom času javí ako správna voľba.Kým Nemec sa hneď presadil v nižšej AHL , Wright pendloval počas ostatného ročníka medzi profiligou, "farmou" a juniorkou."Po roku sa zdá, že uprednostniť Nemca pred Wrightom bolo správne rozhodnutie. Nemec hneď prišiel do USA a odohral celú sezónu v Utice. Rozhodne mal aj slabšie obdobia, ale celkovo to bolo pozitívne. V play-off pôsobil ako jeden z najlepších hráčov tímu a ako ten najtalentovanejší," myslí si Villano, podľa ktorého Slovák môže zažiť debut v NHL už v sezóne 2023/2024."Keby Devils draftovali Wrighta, čakali by od neho okamžitý vplyv. Nemôžu si dovoliť čakať na to, kým hráč dozrie na NHL. Nemec sa nemusí dostať do prvého tímu už v tomto ročníku, ale pokojne by mohol. Dostane každú možnú príležitosť ukázať, že je najlepšia voľba do tretieho páru. O rok sa môže všetko zmeniť, ale momentálne je Nemec lepšia voľba. Wright by sa v tíme musel hneď presadiť, no od toho je teraz ďaleko. S Nemcom sú na tom Devils dobre," doplnil Villano.