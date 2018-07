Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou si posvieti na IRIS

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 10. júla (TASR) – Na súkromné zariadenie pre seniorov Iris na Heydukovej ulici v bratislavskom Starom Meste, s ktorým je aktuálne spojená kauza podávania rôznych liekov a liečiv klientom dvomi zamestnancami bez odbornej spôsobilosti, si posvieti aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). TASR to potvrdila hovorkyňa ÚDZS Andrea Pivarčiová.Úrad v súkromnom zariadení začne dohľad v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a správnosťou medicínskych postupov, teda diagnostickým a liečebným postupom. Rozhodol sa tak na základe v súčasnosti medializovaných informácií a tiež na základe predchádzajúcich údajov.Podľa hovorkyne boli úradu v súvislosti s neziskovou organizáciou Iris doručené tri podania. Jedno z nich bolo anonymné, druhé mu bolo postúpené z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR a tretie z Národného inšpektorátu práce v Košiciach.uviedla Pivarčiová s tým, že predmetné podania obsahovali iba všeobecné informácie.Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou preto podávateľov podnetov následne kontaktoval so žiadosťou o doplnenie potrebných informácií. Zároveň ich usmernil, ako majú postupovať pri podávaní podnetu.doplnila Pivarčiová.K zodpovednosti za vzniknutú situáciu v súkromnom zariadení sa zatiaľ nikto nehlási. Podľa mestskej časti, ktorá hovorí o zanedbaní situácie, je zodpovedný Bratislavský samosprávny kraj (BSK), ktorý mal jeho prevádzku povoliť. Ten sa však bráni, že v prípade súkromného zariadenia je len registrátorom, ktorý takéto zariadenia po splnení zákonných podmienok musí zaregistrovať. Právo na kontrolu má podľa kraja len poskytovateľ dotácie, v tomto prípade MPSVR SR. To zasa poukazuje na to, že z kompetenčnej a zriaďovateľskej roviny sú sociálne služby už viac ako 15 rokov v originálnej kompetencii samospráv.Rezort práce zároveň vo svojom stanovisku uvádza, že neziskovou organizáciou sa zaoberá od jej začiatku, avšak v rámci svojich kompetencií. V niektorých oblastiach nie je vecne príslušné konať a niektoré kontroly môžu podliehať aj iným inštitúciám. Ešte na jar tohto roka vykonalo ministerstvo v neziskovej organizácii finančnú kontrolu za rok 2016. V apríli bol na základe výsledku kontroly daný návrh na začatie správneho konania, nakoľko bolo zistené porušenie finančnej disciplíny, s povinnosťou vrátenia finančných prostriedkov. Financovanie sociálnej služby je pre neziskovú organizáciu pre tento rok pozastavené a nebude na ďalšie štvrťroky tohto roka vyplatené.V súkromnom zariadení sa jeho klienti už niekoľko dní nenachádzajú. Všetkých premiestnil Bratislavský kraj v súčinnosti s niektorými samosprávami a mestskými časťami do iných zariadení.