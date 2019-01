Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií sa zefektívni

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. januára (TASR) – Zníženie administratívnej záťaže občanov a podnikateľov, modernizácia služieb a komunikácie alebo aj zefektívnenie celkového výkonu. To sú ciele národného projektu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, na ktorý je z európskych fondov a zo štátneho rozpočtu vyčlenená suma 4.608.150 eur. Informoval o tom Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII).Regulačný úrad chce týmto projektom elektronizovať procesy pri výkone regulácie aj pri štátnom dohľade elektronických komunikácií a poštových služieb.uviedol ÚPVII, pričom služby regulačného úradu využívajú ľudia aj vtedy, keď platia administratívne poplatky či poplatky za poskytovanie služieb.V prípade podnikateľov by sa zároveň mala zjednodušiť komunikácia s regulačným úradom. Zlepšenie komunikácie má priniesť aj jednotný prihlasovací účet regulovaných subjektov, ktorý by mal umožniť vybaviť všetky povinnosti na jednom mieste, na stránke úradu. Malo by ísť o podobný systém ako v prípade bankového účtu.Regulačný úrad chce súčasne nahradiť papierovú formu evidencií a komunikácie elektronickou formou.priblížil ÚPVII. Regulačný úrad tak plánuje celkovú zmenu dizajnu služieb a modernizáciu informačného systému. Súčasťou toho bude aj nákup hardvéru a softvéru. Nový informačný systém by mal vedieť reagovať aj na zavádzanie nových technológií, ako je 5G.Projektom sa zároveň zvýši počet kontrol úradu, ktoré bude vykonávať v oblasti technickej a ekonomickej regulácie. Zelektronizujú sa aj žiadosti a komunikácia operátorov a občanov pri riešení rôznych situácií. Jedným z cieľov je tiež zvýšenie informovanosti verejnosti o službách a aktivitách regulačného úradu.Medzi aktivity v kompetencii Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb patrí napríklad správa poplatkov, licencií a pokút, vymáhanie pohľadávok, vydávanie, zmena alebo odobratie povolení pre využívanie frekvencií. Regulačný úrad tiež chráni koncových užívateľov s ohľadom na kvalitu a ceny služieb, dáva pokuty operátorom za porušenie povinností, rieši podnety a sťažnosti občanov i operátorov.Zámer národného projektu ešte v decembri minulého roka schválil Riadiaci výbor pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra – prioritná os 7. Vyzvanie na Projekt rozvoja IS elektronických služieb v stredu (23. 1.) zverejnil ÚPVII. Dátum uzávierky vyzvania na národný projekt je 23. apríla.