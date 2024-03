Úrad pre reguláciu hazardných hier bude prísne kontrolovať reklamy a vonkajšie označenie herní a kasín

Prevádzkovatelia nedodržiavajú zákon

Absolútny zákaz reklamy

Pravidlá vzhľadu vonkajších častí

5.3.2024 (SITA.sk) - Úrad pre reguláciu hazardných hier (ÚRHH) bude prísne kontrolovať reklamy a označovanie herní a kasín po celom Slovensku. Ako úrad priblížil, dôvodom je zabezpečenie súladu vonkajšieho označovania prevádzok poskytujúcich hazardné hry so zákonom a eliminovanie akýchkoľvek foriem reklamy súvisiacich s danou prevádzkou v jej okolí do 200 metrov.Generálny riaditeľ ÚHRR Martin Bohoš upozornil na to, že prevádzkovatelia hazardných hier nedodržiavajú ustanovenia zákona o hazardných hrách vzťahujúce sa k reklame a k označovaniu herní a kasín, a preto je podľa neho potrebné, aby štát zabezpečil primeraný regulačný zásah.ÚRHH upozornil, že prevádzkovatelia hazardných hier sú povinní zosúladiť označovanie herní a kasín s novým metodickým usmernením najneskôr do 30. júna.Výnimkou sú herne a kasína, ktoré sa nachádzajú na území miest alebo obcí, v ktorých je už prijaté nariadenie upravujúce zákaz umiestnenia herní a kasín na jej území a platnosť individuálnej licencie na ich prevádzkovanie sa končí najneskôr 30. septembra.Úrad spresnil, že zákon ustanovuje absolútny zákaz reklamy na vonkajších častiach herne alebo kasína. To isté platí aj v priľahlom okolí do 200 metrov od prevádzky. Ide o reklamu, ktorá upozorňuje na existenciu herne alebo kasína či nabáda na účasť na hazardnej hre. ÚRHH v tejto súvislosti zdôraznil, že takéto reklamy bude považovať za nezákonné.V novom metodickom usmernení úrad určuje pravidlá správania sa prevádzkovateľov hazardných hier tak, aby sa naplnil zmysel a účel zákona o hazardných hrách.Úrad stanovil aj pravidlá vzhľadu vonkajších častí kasín a herní, ktoré musia byť bez vizuálnej marketingovej komunikácie, okrem označenia vstupu do herní alebo kasín vyplývajúcich zo zákona o hazardných hrách, a to bez použitia akýchkoľvek výrazných farieb na vonkajších častiach herne alebo kasína.„Vonkajšou časťou herne alebo kasína sa rozumie aj vstup z ulice, a teda výklady, dvere, okná, fasáda, strecha a verejne prístupná vnútorná časť budovy, v ktorej je herňa alebo kasíno umiestnené," spresnil úrad.V prípade, že je herňa umiestnená v nákupnom centre alebo v hoteli, tak sa to rovnako vzťahuje aj na všetky navigačné prvky, ktoré majú návštevníkovi pomôcť nájsť a identifikovať herňu alebo kasíno.