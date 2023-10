Úrad pre verejné obstarávanie prešiel na nový informačný systém vytvorený štátnou firmou Slovensko IT

Systém od Slovensko IT

17.10.2023 (SITA.sk) - Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) nasadil do prevádzky nový informačný systém eForms (IS eForms).Ten bude slúžiť na správu a prevádzku elektronických formulárov na základe pravidiel Európskej komisie pre štandardné formuláre na uverejňovanie oznámení vo verejnom obstarávaní.Nový informačný systém od začiatku tohto týždňa nahradil predošlý zameraný na zber údajov.ÚVO o tom informoval na svojom portáli s tým, že systém eForms vytvorila štátna spoločnosť Slovensko IT na základe zmluvy o spolupráci z apríla minulého roka.Zmluvná cena zákazky, vrátane opcie, podľa údajov v Centrálnom registri zmlúv dosiahla po úprave takmer 1,6 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty.„Ku všetkým doteraz vytvoreným a realizovaným zákazkám bude možné odosielať oznámenia už len prostredníctvom nového IS eForms," upozornil obstarávateľov ÚVO.Nový informačný systém obsahuje všetky typy formulárov - pre nadlimitné oznámenia, podlimitné oznámenia, vrátane výzvy pre zákazky s nízkou hodnotou, referencie, súhrnné správy, ako aj pre oznamovacie povinnosti či ostatné podania a žiadosti, vrátane žiadostí o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov a žiadostí o metodické usmernenie.Pre uľahčenie práce je k dispozícii používateľská príručka k novému systému.Pri prípadných problémoch s vypĺňaním a odosielaním elektronických formulárov v IS eForms poskytnú odbornú pomoc aj jednotlivé stále pracoviská ÚVO v krajských mestách.