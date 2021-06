Úrad splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity sa neobáva problémov súvisiacich s prechodom pod Úrad vlády

Úrad splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity (ÚSVRK) sa problémov súvisiacich s prechodom pod gesciu Úradu vlády neobáva. Pre agentúru SITA to uviedol Michal Šľachta z ÚSVRK. Úrad do 1. júna patril pod gesciu Ministerstva vnútra SR (MV SR)

V súlade s programovým vyhlásením vlády od začiatku júna prešiel priamo pod Úrad vlády . Bývalý splnomocnenec pre rómske komunity a riaditeľ Inštitútu Mateja Bela Ábel Ravasz vyjadril zo zmeny obavy.

Komplikovaná situácia

Čerpanie finančných prostriedkov

Posilnenie postavenia

Hlavné priority inklúzie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.6.2021 (Webnoviny.sk) -Podľa neho zmena prinesie komplikovanejšiu komunikáciu ÚSVRK s MV SR, napríklad pri riešení udeľovania eurofondov.Zmena podľa neho navyše nerieši problém s nedostatkom kompetencií splnomocnenca vlády, ktorý stále nie je plnohodnotným členom vlády a nemôže napríklad predkladať na vládu návrhy zákonov.„Už v rámci delimitačného procesu sme si nastavili spoluprácu so sprostredkovateľským orgánom tak, aby nebolo ohrozené čerpanie finančných prostriedkov na národné projekty zo zdrojov Európskej únie,“ uviedol pre agentúru SITA Šlachta.Podľa ÚSVRK nie je dôvod na obavu ani v prípade dĺžky vybavovania procesov súvisiacich s platbami pre obce, ktoré sú zapojené do národných projektov.Prechodom pod Úrad vlády ÚSVRK očakáva, že sa posilní postavenie funkcie splnomocnenca vlády. Tú dnes zastáva Andrea Bučková . Úrad uviedol, že svoju činnosť bude koordinovať priamo s predsedom vlády Eduardom Hegerom (OĽaNO).„Viditeľné zmeny môžeme dosiahnuť len vtedy keď sa rovnosť, inklúzia a participácia rómskeho obyvateľstva stanú prioritami pre všetky kľúčové ministerstvá, štátne orgány, regionálne a miestne samosprávy,“ dodal Šľachta.V programovom vyhlásení sa vláda zaviazala k posilneniu postavenia ÚSVRK voči ministerstvám, do kompetencií ktorých patrí plnenie cieľov v jednotlivých oblastiach vo vzťahu k inklúzii Rómov.Medzi hlavné priority inklúzie marginalizovaných rómskych komunít patrí bývanie, vzdelávanie, zdravie, zamestnanosť, boj s protirómskym rasizmom a podpora participácie Rómov.