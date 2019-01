Úrad v ČR rozhodol o Babišovom konflikte záujmov, premiér sa odvolá

Český premiér Andrej Babiš. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 23. januára (TASR) - Mestský úrad v Černošiciach na základe podnetu českej pobočky organizácie Transparency International (TI) rozhodol v správnom konaní o podozrení, že český premiér Andrej Babiš je v konflikte záujmov. Podľa TI Babiš stále ovláda médiá patriace v minulosti pod koncern Agrofert, čím porušuje zákon o konflikte záujmov. Radnica síce svoje konkrétne rozhodnutie nezverejnila, ale podľa reakcie premiéra je v jeho neprospech. Babiš totiž oznámil, že sa proti rozhodnutiu mieni odvolať a súdiť. V stredu o tom informoval portál Novinky.cz.napísal Babiš v reakcii v esemeske pre server Českého rozhlasu (ČRo).Na odvolanie má premiér podľa zákona 15 dní. Rozhodnutie vydal úrad v stredočeskom meste Černošice v pondelok 21. januára a v stredu o tom informoval na svojom webe. Lehota Babišovi uplynie 5. februára.Odvolacím orgánom je stredočeský krajský úrad, ktorý môže rozhodnutie zrušiť, potvrdiť alebo vrátiť do Černošíc na ďalšie pojednávanie. Mestský úrad Černošice je úrad s rozšírenou pôsobnosťou pre obce v okrese Praha-západ. Premiér žije v Průhoniciach, ktoré patria do tohto okresu.Pod holding Agrofert patrí okrem iného prevádzkovateľ rozhlasového vysielania Londa, vydavateľ periodickej tlače Mafra a prevádzkovateľ televízneho vysielania Stanice O. Členom vlády je pritom zakázané byť ovládajúcou osobou firiem, ktoré prevádzkujú rozhlas, televíziu alebo vydávajú noviny. Ak úrad zistil porušenie zákona, premiérovi hrozí pokuta štvrť milióna českých korún (9760 eur).Babiš akékoľvek pochybenie odmieta a vysvetľuje, že Agrofert vložil do zvereneckého fondu, čim splnil zákon.S tým nesúhlasí riaditeľ českej pobočky TI David Ondráčka. Rozhodnutie Mestského úradu v Černošiciach označil za prelomové a podľa jeho slov treba konflikt záujmov premiéra odstrániť. Možnosťou je napríklad vzdať sa politických funkcií alebo predať mediálnu časť holdingu Agrofert.Ondráček pre Novinky.cz dodal, že TI podala proti Babišovi dva podnety, pričom druhý smeroval Európskej komisii.