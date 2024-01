Úrad v úrade? Vznik nového postu podpredsedu ÚVO pre strategické investície vyvoláva obavy z politického vplyvu

Nestranný a nezávislý orgán

Rozhodovať môže inak

Zriaďujú špeciálny post

Výrazné skrátenie lehôt

Hromadná pripomienka

29.1.2024 (SITA.sk) - Na Úrade pre verejné obstarávanie (ÚVO) má vzniknúť nový post podpredsedu pre strategické investície.Počíta s tým návrh nového zákona od Ministerstva dopravy SR o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície, ktorý už prešiel medzirezortným pripomienkovaním.ÚVO má k nemu výhrady, pričom sa obáva obmedzovania svojej nezávislosti či rozdielneho rozhodovania.„Najzásadnejší problém je možný politický vplyv na kontrolnú inštitúciu. Úrad pre verejné obstarávanie má byť podľa zákona o verejnom obstarávaní nezávislým a nestranným ústredným orgánom,“ uviedol pre agentúru SITA riaditeľ odboru komunikácie a protokolu ÚVO Jozef Gabík V zákone je totiž priamo uvedené: „Úrad pri výkone svojej pôsobnosti postupuje nestranne a nezávisle. Štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci ani ďalšie osoby nesmú ovplyvňovať úrad pri vykonávaní jeho pôsobnosti“.V kontexte tohto ustanovenia je podľa úradu zámer odvolávať jeho podpredsedov bez uvedenia dôvodu mimoriadne problematický.Úrad očakáva, že presun kompetencií od predsedu na nového strategického podpredsedu znemožní predsedovi úradu zjednocovať, opravovať rozhodovaciu prax, ktorá vzniká na prvom stupni na viacerých útvaroch úradu.„Inak povedané, podpredseda ÚVO, ktorý by mal riadiť útvar strategických zákaziek a zároveň má sám rozhodovať o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam tohto útvaru, môže vytvoriť odlišnú rozhodovaciu prax od zvyšnej časti ÚVO,“ upozornil Gabík. Na úrade by boli vlastne dve inštitúcie.„Možnosť zjednocovania rozhodovacej praxe sa tak presunie až na prípadné súdne konania, čo vzhľadom na ich dĺžku môže prehĺbiť právnu neistotu,“ dodal k možným následkom týchto zmien.Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD ) informoval o vytvorení špeciálneho postu podpredsedu ÚVO v súvislosti s prípravou návrhu zákona o strategických investíciách.„Zriaďujeme úrad podpredsedu na Úrade pre verejné obstarávanie, ktorý bude mať na starosti vyslovene len strategické investície,“ uviedol minister dopravy.S vytvorením špecializovaného odvolacieho útvaru za účelom zvýšenia efektívnosti verejného obstarávania kľúčových investícií a projektov strategickej infraštruktúry počíta aj vláda vo svojom programe v časti o doprave a výstavbe.Návrh zákona má podľa rezortného šéfa umožniť výrazné skrátenie prípravy všetkých dôležitých stavieb a týka sa aj zmien vo verejnom obstarávaní.„A to hlavne vo väzbe na odvolanie a námietkové konanie. Neobmedzujeme nijakým spôsobom úlohu Úradu pre verejné obstarávanie v tejto veci. Naopak, myslíme si, že ju posilňujeme,“ povedal nedávno na sociálnej sieti vo videu ministerstva dopravy Ráž.„Dnes často na maximum naťahované zákonné lehoty na vyjadrenie sa v rámci námietkových konaní budú výrazne skrátené,“ avizoval Ráž.ÚVO by podľa neho mal byť viazaný svojou ex ante kontrolou a zisteniami v nej, pričom by nemohol rozhodovať následne v rámci námietok inak.K návrhu zákona vzniesli veľké výhrady mimovládne organizácie, ktoré iniciovali hromadnú pripomienku.Podľa nich významne zasahuje do vlastníckych práv a zásadne obmedzuje kompetencie samospráv, keďže umožňuje realizovať investície aj v rozpore s ich územnými plánmi.Navrhovaný zákon podľa mimovládok obsahuje toľko hrubých zásahov do práv občanov, že ho žiadali stiahnuť a celý prepracovať.