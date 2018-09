Úrad verejného zdravotníctva varuje pred touto nebezpečnou kozmetikou

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 26. septembra (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR opäť varuje pred nebezpečnou kozmetikou. Ide o očné tiene, mydlo v tvare koláčika, výrobok na bielenie pokožky pre mužov a farbu na tetovanie.upozornil hlavný hygienik SR Ján Mikas.Nebezpečné môžu byť očné tiene New Attractive Fashion Color značky Meis z Číny. V 4,5-gramovom balení výrobku v čiernej škatuľke s priehľadným vrchnákom bol prekročený povolený limit pre celkový počet mikroorganizmov.ÚVZ varuje aj pred tuhým mydlom v tvare koláčika s mikulášskou červenou čiapkou Mini cupcake Santa's Hat značky TENTATION bulles de séduction z Holandska.varuje ÚVZ. Dôsledkom by tak podľa úradu mohlo byť ich dusenie sa, otrava, perforácia či zablokovanie tráviaceho ústrojenstva.Tretím produktom je výrobok na bielenie pokožky pre mužov Clairmen rovnomennej značky, ktorého krajina pôvodu je neznáma. Ide o výrobok v 500-mililitrovej plastovej fľaši, ktorý je nebezpečný pre koncentráciu látky kyselina kojová.Dávať pozor si treba aj pri farbe na tetovanie Lining Black značky Intenze z USA. Výrobok v 29-mililitrovej čiernej plastovej fľaši totiž obsahuje aromatický amín, ktorý by sa nemal nachádzať v takýchto produktoch. Okrem toho v ňom bolo zistené prekročené povolené množstvo polycyklických aromatických uhľovodíkov.Nebezpečné kozmetické výrobky nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Bulharsku, Francúzsku a v Nemecku. Výrobky boli ponúkané prostredníctvom internetových obchodov, na ktorých je problematické identifikovať, či ide o uvedenú výrobnú dávku.