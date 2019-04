Úrad vicepremiéra R. Rašiho pošle do Izraela šesť slovenských firiem

Na archívnej snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu (Smer-SD) Richard Raši. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 26. apríla (TASR) – Zástupcovia šiestich slovenských firiem z odvetví biotechnológií, priemyslu 4.0 a kybernetickej bezpečnosti odletia začiatkom mája do izraelského Tel Avivu. V tamojšom podnikateľskom akcelerátore Science, Innovation, Technology for Future (SIT4F) by mali počas osemtýždňového pobytu zdokonaliť svoje inovatívne riešenia, pripraviť biznis plán a predstaviť svoj produkt zástupcom rizikového kapitálu.Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPII) poskytne na pobyt a režijné náklady každej z týchto firiem 110.000 eur.povedal podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD). Do výzvy, ktorú vicepremiérov úrad vyhlásil 24. januára, sa prihlásilo desať firiem. O ich zaradení do programu rozhodla komisia, v ktorej bol zastúpený aj izraelský partner.V oblasti biotechnológií uspeli firmy Mobiotec s.r.o. so spektrometrom pre cukrovkárov a Biomedical Engineering s.r.o. s projektom testovania náhrad tvrdých tkanív v ľudskom tele. Firma Vae victis s.r.o. pocestuje do Izraela s komplexným technologickým riešením využitia parkovacích miest. S dopravou súvisí aj projekt spoločnosti Comblax s.r.o., ktorá navrhuje nové riešenie homokinetického kĺbu pre automobily s predným pohonom. Svoj produkt v oblasti monitoringu environmentálnych podmienok na pracovisku chce na medzinárodnom poli presadiť firma BEBE Transport s.r.o. a poslednou firmou, ktorú komisia vybrala, je SC Client s.r.o. s návrhom riešení kybernetickej bezpečnosti presunom dát do dátového centra.Dve slovenské firmy sa na podobnom projekte už zúčastnili v americkom akcelerátore Smart City Works. Úspešným príkladom je firma Damalis s.r.o., ktorej sa podarilo presadiť so svojou vizualizáciou infraštruktúrnych projektov na americkom trhu a produkt dodáva pre developerský projekt firmy Amazon. Firmy získajú účasťou na akceleračnom programe možnosť lepšie propagovať svoje produkty, ale aj získať tipy, ako sa presadiť v konkurenčnom prostredí či nadviazať nové partnerstvá.Podľa Rašiho je dôležité, aby vláda takéto opatrenia podporovala aj naďalej.dodal Raši.