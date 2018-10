Úrad vlády by mal mať v roku 2019 k dispozícii vyše 54 miliónov eur

Na archívnej snímke zľava podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos, podpredseda vlády a minister financií Peter Kažimír, predseda vlády SR Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši a podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. októbra (TASR) - Úrad vlády SR by mal mať v roku 2019 k dispozícii celkové výdavky vo výške viac ako 54 miliónov eur. Z toho rozpočtové prostriedky sú vo výške 23,4 milióna eur a výdavky EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu predstavujú 30,7 milióna eur. Vyplýva to z návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok, ktorý zverejnilo Ministerstvo financií (MF) SR.Objem osobných výdavkov sa na rok 2019 plánuje na úrovni 9,76 milióna eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 predstavuje zvýšenie o 843.000 eur.Vo výdavkoch na tovary a služby na rok 2019 vo výške 5,65 milióna eur je nárast oproti súčasnému roku o 79.400 eur, a to v súvislosti s rozpočtovaním výdavkov na podporu najmenej rozvinutých okresov, ktoré po podpísaní delimitačných protokolov od roku 2019 budú v kompetencii Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.Bežné transfery sú rozpočtované vo výške 6,92 milióna eur a medziročne celkovo porastú o 34.700 eur v dôsledku zvýšeného transferu pre príspevkovú organizáciu v súvislosti s valorizáciou platov.Kapitálové výdavky Úradu vlády SR sú na rok 2019 plánované na úrovni 1,06 milióna eur a medziročne sa nemenia. Peniaze úrad použije na rekonštrukcie a modernizácie objektov, obstaranie strojov, prístrojov a zariadení i na obstaranie výpočtovej techniky.Úrad vlády počíta v roku 2019 aj s výdavkami na samostatných účtoch v celkovej sume 12,1 milióna eur. Tieto prostriedky sú určené na financovanie grantov Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu.