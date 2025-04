Úrad vlády odmieta tvrdenia Via Iuris k zákonu o mimovládkach, považuje ich za zavádzajúce

Manipulatívne označenie návrhu

Občianske združenie Via Iuris vypracovalo analýzu pozmeňujúceho návrhu poslanca Lučanského k zákonu o neziskových organizáciách. Z analýzy vyplynulo, že návrh je inšpirovaný Ruskom a je v rozpore s Ústavou SR aj s európskym právom. Podľa analýzy Via Iuris opatrenia sledujú jasný cieľ, a to stigmatizáciu a obmedzenie aktivít občianskych organizácií.



Via Iuris pritom kritizuje v návrhu zákona viacero vecí. Cieľom pozmeňovacieho návrhu je podľa združenia vytvoriť neprimeranú záťaž pre neziskovky. Ďalej organizácia kritizuje nejasné a široké kontrolné právomoci registrových orgánov s rizikom ich zneužitia na pomstu nepohodlným organizáciám či porušenie základných práv, vrátane slobody združovania, práva na súkromie a zákazu diskriminácie.



Zákonom sa ďalej pristúpi k monitorovaniu lobingu občianskych organizácií, pričom Via Iuris vidí problém v tom, že zákon nedefinuje, čo všetko bude lobingom. Organizácia súčasne pripomenula, že aj za neúplnú správu o lobingových aktivitách budú organizáciám hroziť pokuty, a to najskôr tisíc eur, potom desaťtisíc a najväčším trestom bude až zrušenie mimovládnej organizácie. Organizácia vidí problém aj v tom, že sledovanie aktívnych občanov je v rozpore Ústavou SR.



Organizácia ďalej priblížila, že právna úprava lobingu sa týka výlučne mimovládok a nijako nereguluje lobingové aktivity najväčších lobistov, ako sú podnikatelia, finančné skupiny, ale aj odbory, zamestnávateľské či športové zväzy. Tým tak návrh podľa Via Iuris porušuje aj ústavný zákaz diskriminácie, ako aj ďalšie práva, ako napríklad právo na súkromie a ochranu osobných údajov.



"Najbizarnejším návrhom v pozmeňováku poslanca Lučanského je zavedenie povinnosti, aby mimovládky poskytovali informácie podľa infozákona," doplnila organizácia s tým, že ak niekto bude zahlcovať organizácie infožiadosťami, tak to bude mať aj fatálny dopad na orgány štátnej správy či samosprávy, ktoré ich budú vybavovať.





1.4.2025 (SITA.sk) - Úrad vlády SR sa ohradil voči tvrdeniam občianskeho združenia Via Iuris v súvislosti so zákonom o mimovládnych organizáciách , o ktorom bude rokovať NR SR . Via Iuris podľa úradu priniesla zavádzajúce a nepresné interpretácie, ak ide o pozmeňujúci návrh poslanca Adama Lučanského SNS ). Vláda si stojí za tým, že cieľom novely nie je obmedziť slobodu združení, ale zvýšiť transparentnosť ich financovania a fungovania, čo je podľa vlády v súlade s verejným záujmom a existujúcou právnou úpravou.Tento návrh podľa slov Úradu vlády SR vychádza z odporúčaní Európskej komisie Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) , a tiež skupiny štátov proti korupcii GRECO . Označenie návrhu zákona zo strany Via Iuris ako "ruského zákona" je tak podľa vlády absolútne manipulatívne."Via Iuris vo svojej analýze skresľuje fakty v kľúčových oblastiach. Kritika sankcií za opakované nesplnenie povinností ignoruje, že novela je chápavejšia než súčasné pravidlá pre výročné správy, kde stačí jedno porušenie a dochádza k zrušeniu," uviedol úrad vlády, ktorý rovnako neakceptuje námietky o nejasnosti právomoci.Podľa slov úradu ide o zefektívnenie existujúceho mechanizmu dohľadu na zabezpečenie transparentnosti a poskytnutie priestoru na súčinnosť. "Via Iuris zavádza, že doteraz bolo rozpustenie občianskeho združenia možné len pri závažných porušeniach – už dnes zákon umožňuje rozpustenie aj pre administratívne nedostatky," upozornil Úrad vlády SR.Ak ide o kritizovanú nejasnosť definície lobingu , tak ide podľa vlády o nepodstatné tvrdenia. "Definícia je inšpirovaná nemeckou právnou úpravou a užšia než návrh smernice EÚ," doplnil úrad, ktorý sa vyjadril aj k tvrdeniam o administratívnej záťaži.Ako vysvetlil, určenie hranice 35-tisíc eur pre výkaz o transparentnosti vychádza z aktuálne platného zákona o účtovníctve pre povinnosť auditovania účtovných závierok. Podľa vlády ju tak nemožno považovať za neprimeranú.Ak ide povinnosť informovania, tak úrad spresnil, že zaradenie organizácií prijímajúcich verejné a európske prostriedky pod infozákon napĺňa zámer zákonodarcu stransparentniť tretí sektor a logicky nadväzuje na súčasnú úpravu, napríklad pre nadácie. Úrad vlády tak zdôraznil, že novela stavia na existujúcich právnych mechanizmoch."Jej cieľom je posilniť dôveru verejnosti v neziskový sektor. Apelujeme preto na organizáciu Via Iuris a jej podobné, ktoré sa prezentujú ako ochrancovia právneho štátu, aby verejnosť informovali korektne a objektívne. Zavádzajúce interpretácie, aké predkladá Via Iuris, podkopávajú dôveryhodnosť samotných mimovládnych organizácií pri ceste k transparentnosti," vyhlásil Úrad vlády SR a uzavrel s tým, že transparentnosť nie je obmedzením, ale predpokladom fungovania demokratickej spoločnosti.