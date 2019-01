Úrad vlády rebríček o vnímaní korupcie rešpektuje, snaží sa ju znížiť

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 29. januára (TASR) - Úrad vlády SR rešpektuje rebríček Transparency International, podľa ktorého sa Slovensko zhoršilo vo vnímaní korupcie o tri priečky. Zároveň dodáva, že realizuje niekoľko opatrení, ktoré zlepšujú situáciu v oblasti eliminovania korupcie. TASR o tom informovala hovorkyňa predsedu vlády SR Patrícia Macíková.uviedol riaditeľ odboru prevencie korupcie Úradu vlády SR Peter Kovařík.Medzi opatrenia patrí napríklad vznik samostatného odboru na úrade vlády, ktorý podľa Macíkovej systematicky realizuje riešenia v oblasti korupcie. V januári 2017 zároveň úrad vlády podpísal memorandum o vzájomnej spolupráci s OECD a v súčasnosti rozbieha proces implementácie medzinárodnej protikorupčnej normy ISO 37001.Macíková dodala, že vláda minulý rok schválila Koncepciu protikorupčnej politiky na roky 2019 – 2023 a v uplynulom týždni odsúhlasila návrh opatrení na zabezpečenie plnenia odporúčaní prijatých skupinou štátov proti korupcii (GRECO) pre Slovenskú republiku v štvrtom kole hodnotení.Pomôcť predchádzať korupcii má aj Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý pripravil Úrad vlády a mal by platiť od marca 2019. V najbližších týždňoch má tiež vzniknúť Rada koordinátorov protikorupčnej prevencie a protikorupční koordinátori v každej inštitúcií.Úrad vlády avizuje aj ďalšie kroky, ako napríklad efektívnejšie majetkové priznania či zavedenie protikorupčného dodatku do zmlúv uzatváraných s orgánmi verejnej moci. Pripomína, že dôležité je aj informovanie verejnosti.dodáva Úrad vlády.Podľa opozičnej SaS korupcia úzko súvisí s fungovaním vlády.uviedla strana vo svojom stanovisku.Organizácia Transparency International zverejnila v utorok index vnímania korupcie, v ktorom hodnotila 180 krajín sveta. Slovensko v ňom medziročne kleslo o tri priečky, umiestnilo sa na 57. mieste. Z krajín EÚ je za Slovenskom päť krajín, a to Maďarsko a balkánske štáty.