Úrad vlády víta poslanecký návrh zákona z dielne SNS, ktorý zavádza pojem „lobing“ pri činnosti mimovládok

Regulácia lobingu neexistuje

Dobré a zlé mimovládne organizácie

4.12.2024 (SITA.sk) - Úrad vlády víta poslanecký návrh zákona, ktorý má ambíciu zaviesť pojem „lobing“ pri činnosti mimovládnych organizácií, ktorá smeruje k ovplyvňovaniu verejných politík. Uviedol to v stredu vo svojom stanovisku.V slovenskom právnom poriadku oblasť transparentnosti mimovládnych organizácií nie je doteraz upravená. Navrhovaná právna úprava je podľa úradu vlády legitímna, pretože na Slovensku „chýba transparentnosť mimovládnych organizácií, ich spoločenská zodpovednosť, ako aj verejná kontrola“.„Dopyt po regulácii lobingu na Slovensku existuje už takmer 20 rokov a stále sa „lobuje“ proti jeho prijatiu. Správa Európskej komisie o právnom štáte za rok 2024 odporúča Slovenskej republike predložiť návrhy na reguláciu lobingu. Rovnako Skupiny štátov proti korupcii (GRECO), ako aj Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) dlhodobo Slovenskej republike vytýkajú neaktívnosť v otázke stransparentnenia fungovania mimovládnych organizácií,“ zdôvodňuje potrebu legislatívneho zavedenia tohto pojmu úrad vlády.Poslanecký návrh vníma ako prvý významný krok smerujúci k posilneniu transparentnosti vo verejnom sektore. Cieľom má byť zahrnutie čo najširšej skupiny legitímnych subjektov tak, aby bola zohľadnená konkrétna spoločenská situácia v Slovenskej republike.„Lobing je v demokratickej spoločnosti legitímnym nástrojom na presadzovanie rôznych záujmov, avšak len pod podmienkou transparentnosti. Pri presadzovaní verejných politík má verejnosť právo vedieť, kto koho zastupuje, kto sa s kým stretáva, za akým účelom a ako je financovaný,“ poukazuje úrad vlády.Pozmeňovací návrh k novele zákona o neziskových organizáciách z dielne Slovenskej národnej strany (SNS) kritizujú mimovládne organizácie aj opozícia. Mimovládky odmietajú, aby štátni zamestnanci lustrovali organizácie tretieho sektora a delili ich na dobré a zlé, s cieľom ich zastrašiť.Opozícia hovorí, že vládna koalícia vedie džihád proti mimovládnym organizáciám. Zároveň pripomína, že koalícia chcela najprv mimovládky, ktoré poberajú podporu zo zahraničia, označovať za zahraničných agentov s cieľom dať im negatívnu nálepku.Verejný ochranca práv upozornil na to, že prijatie pozmeňujúceho návrhu by mohlo z viacerých dôvodov „znížiť garancie základných práv a slobôd na území Slovenskej republiky“.