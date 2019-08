Úrad vlády vytvoril národný protikorupčný program

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. augusta (TASR) - Úrad vlády SR vytvoril národný protikorupčný program, ktorý má byť v čo najskoršom termíne zaradený na rokovanie vlády. Obsahuje viaceré úlohy, ktorých súčasťou je identifikovať a vyhodnocovať korupčné riziká a prijať merateľné opatrenia. Úrad vlády tak pre TASR reaguje na hodnotiacu správu Skupiny štátov proti korupcii (GRECO) fungujúcej v rámci Rady Európy.Minulotýždňová správa nalieha na SR, aby posilnila účinnosť svojho právneho rámca a postupov zameraných na predchádzanie korupcii v štátnych orgánoch. Upozornila tiež na niekoľko systémových nedostatkov v oblasti prevencie korupcie vo vláde.Národný protikorupčný program obsahuje podľa stanoviska úradu vlády viaceré úlohy, do ktorých sa do istej miery premietajú odporúčania GRECO. Okrem protikorupčného programu majú členovia vlády a vedúci ostatných ústredných orgánov štátnej správy prijať svoje rezortné protikorupčné programy.Prevenciu korupcie chcú na úrade vlády posilniť aj zavedením protikorupčnej normy ISO 37001.napísal úrad vlády vo svojom stanovisku.GRECO v správe upozornila aj na potrebu zvýšenej transparentnosti práce najvyšších predstaviteľov štátnych orgánov SR. Podľa GRECO by sa mali oficiálne zaznamenávať a zverejňovať ich kontakty s lobistami. "Úrad vlády má eminentný záujem na zavedení pravidiel lobingu. O konkrétnych formách riešenia lobingu budeme diskutovať v rámci prípravy návrhu materiálu na rokovanie vlády SR," reagoval úrad vlády s tým, že otázka lobingu je dlhodobo nedoriešenou problematikou naprieč celým politickým spektrom.Úrad vlády dodal, že očakáva, že rezort spravodlivosti ako gestor členstva SR v GRECO pripraví materiál na rokovanie vlády s návrhom opatrení na implementáciu odporúčaní GRECO.