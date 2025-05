Úradníci dostanú 800 eur navyše. Fico a Kamenický ustúpili samosprávam, odmeny aj reforma pôjdu podľa nich

Vláda nechce zasahovať do daní z nehnuteľností

Obce a mestá hospodária s prebytkom

25.5.2025 (SITA.sk) - Štát pomôže samosprávam s vyplatením jednorazovej odmeny pre svojich zamestnancov vo výške 800 eur. „Pre nás má cenu, aby sme mali sociálny zmier, tak sme sa dohodli so samosprávami, že im tých 800 eur nejakým spôsobom vykompenzujeme. Bavíme sa o celkovej sume 114 miliónov eur,“ povedal po stretnutí so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) minister financií Ladislav Kamenický Premiér Robert Fico a minister financií Ladislav Kamenický rokovali so ZMOS aj o kompetenciách samospráv. Rozprávali sa napríklad o dani z nehnuteľností. „My ako štát do toho nechceme zasahovať, my nebudeme určovať samosprávam, aká má byť výška dani z nehnuteľnosti,“ dodal Kamenický. Samosprávy na stretnutí žiadali o rozšírenie kompetencií.Témou rokovania bola podľa ministra aj reforma verejnej správy. „Bavíme sa o tom, že je tu veľa maličkých obcí, ktoré môžu mať spojené určité funkcie, služby, ktoré poskytujú občanom. Premiér Robert Fico oznámil samosprávam, že nie štát bude určovať samosprávam, ako má prebehnúť reforma verejnej správy, ale je to na nich, aby prišli s nejakým riešením,“ doplnil Kamenický s tým, že samosprávy deklarovali, že reformu verejnej správy už pripravujú.Samosprávy podľa ministra hospodária veľmi dobre. Hospodárenie obcí a miest za rok 2024 skončilo v hotovostnom prebytku 678 miliónov eur. V porovnaní s rozpočtom mali hospodárenie lepšie o 366 miliónov eur. Samotný objem zadlženosti obcí a miest klesol vlani oproti roku 2022 o 19 %.Samosprávy klesli pri celkovej zadlženosti z 18 % na takmer 15 %. „Čo je veľmi dobrý výsledok vzhľadom na to, že samosprávy majú povolené zadĺženie až do výšky 60 %,“ podotkol minister s tým, že na bankových účtoch samospráv sa nachádza asi 1,3 miliardy eur. „Samosprávy sa majú podstatne lepšie ako štát,“ uzavrel Kamenický.