Úradnícka vláda Čaputovej by nezískala podporu, myslí si Krajniak a Gröhling označil NR ako odtrhnutú z reťaze

Prehĺbil by sa chaos

Neoprávnená manipulácia

1.4.2023 (SITA.sk) - Dočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak Sme rodina ) si myslí, že úradnícka vláda prezidentky SR Zuzany Čaputovej by nezískala podporu Národnej rady SR.Ako ďalej uviedol v diskusnej relácii Sobotné dialógy RTVS , prehĺbil by sa tým chaos o ďalší prvok, ktorý by bol na politickej scéne.„Podporujeme takú vládu, ktorú považujeme za dobrú a plní náš program. Aj túto vládu podporujeme preto, lebo náš program splnila," tvrdí Krajniak.Podpredseda strany Sloboda a Solidarita Branislav Gröhling v relácii uviedol, že liberáli by úradnícku vlády v parlamente podporili.Zároveň tvrdí, že národná rada je veľmi nevyspytateľná, až odtrhnutá z reťaze. „Je to besný parlament, neviete, čo príde každý deň, kto podá aký pozmeňujúci návrh," myslí si exminister školstva.Z výsledkov minuloročnej kontroly NBÚ na ministerstve vyplýva, že Mikulec opakovane neoprávnene manipuloval s utajovanými informáciami.Zákon mal porušiť 29-krát a dostal sa k utajovaným informáciám, ktoré sa týkajú NATO alebo Európskej únie . Na situáciu reagovala i prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá opätovne uvažuje o vymenovaní úradníckej vlády.