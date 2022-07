Úradník Fleischer z kauzy Očistec pôjde nakoniec do väzenia, vyžiadal si to sám

O nástup trestu požiadal sám

O prácu prišiel on aj jeho žena

Trest za prijatie 40-tisícového úplatku

12.7.2022 (Webnoviny.sk) - Náhradný trest 15 mesiacov v ústave s minimálnym stupňom stráženia uložil v utorok samosudca Špecializovaného trestného súdu v Pezinku Martinov Fleischerovi , ktorý bol v rámci kauzy Očistec pôvodne odsúdený na podmienečný trest.O nástup trestu pritom žiadal sám odsúdený, keďže podľa vlastných slov nie je schopný zaplatiť peňažný trest vo výške 150-tisíc eur. Zo spomenutej sumy doteraz uhradil 25-tisíc eur, preto sudca skrátil pôvodne uložený náhradný trest v dĺžke 18 mesiacov väzenia.Odsúdenému sa pritom do výkonu náhradného trestu započíta trojmesačné väzobné stíhanie z prelomu rokov 2020/2021.„Odsúdenie v tejto veci neznamená, že by došlo k porušeniu podmienky,“ skonštatoval sudca. Utorkové rozhodnutie je právoplatné, prokurátor aj odsúdený sa vzdali práva podať sťažnosť. Odsúdený by preto v lehote jedného mesiaca mal nastúpiť na výkon trestu.Fleischer ešte v apríli na verejnom zasadnutí súdu argumentoval, že po obvinení v kauze Očistec bol prepustený z práce a dlhodobo si nie je schopný nájsť adekvátne zamestnanie. Dôvodom je aj záznam v registri trestov za právoplatné odsúdenie. Časť rodinných úspor pritom podľa vlastných slov minul na financovanie obhajoby alebo vyplatenie peňažného trestu pre jeho manželku, ktorá bola takisto odsúdená a tiež prišla o zamestnanie.Samosudca Miroslav Mazúch vtedy pripomenul, že podľa zákona má odsúdený čas peňažný trest splatiť až do augusta 2023. Verejné zasadnutie preto vtedy odročil na neurčito. Odsúdený však naďalej trval na tom, že nemá prostriedky na uhradenie peňažného trestu.Samosudca Špecializovaného trestného súdu v auguste minulého roku schválil dohodu o vine a treste medzi prokurátorom a bývalým šéfom sekcie ekonomiky ministerstva vnútra Martinom Fleischerom.Súd obvinenému uložil trest odňatia slobody v trvaní dvoch rokov s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu v trvaní piatich rokov. Takisto mu súd uložil peňažný trest, zákaz stretávania sa s osobami, ktoré majú na neho negatívny vplyv, ako aj povinnosť podrobiť sa dohľadu probačného a mediačného úradníka.Rovnaký trest uložil súd aj jeho manželke Margaréte , akurát finančný trest v jej prípade predstavoval 30-tisíc eur. Dôvodom odsúdenia manželov bola korupčná trestná činnosť, konkrétne prijatie úplatku 40-tisíc eur.