Úradovanie Šutaja Eštoka je podľa Krúpu pohromou pre bezpečnosť Slovenska a Matovič o ňom tvrdí, že chráni mafiu

Rozklad policajného zboru

Pokutu zaplatilo ministerstvo

26.11.2024 (SITA.sk) - Celý rok vo funkcii ministra vnútra ukazuje Matúš Šutaj Eštok jedno zlyhávanie za druhým. Tvrdí to strana Sloboda a solidarita (SaS) , ktorá hovorí pred jeho odvolávaním o reťazi individuálnych zlyhaní.Tímlíder strany pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa tvrdí, že jeho úradovanie je pohromou nielen pre rezort vnútra, ale pre bezpečnosť celého Slovenska. Podľa lídra hnutia Slovensko Igora Matoviča Šutaj Eštok prenasleduje statočných obyvateľov, chráni mafiu, zdecimoval Policajný zbor, rozpustil NAKA a robí hanbu Slovensku aj v zahraničí.Medzi ďalšie zlyhania súčasného ministra vnútra patria podľa SaS aj zanedbané bombové vyhrážky školám, chyby v ochrane premiéra pri atentáte či nezvládnuté vyšetrovanie zrážky Andreja Danka so semaforom. Krúpa hovorí aj o rozložení NAKA , šikanovaní poctivých vyšetrovateľov a rozklade policajného zboru. Ministrovi vyčítal, že namiesto toho rieši vyšetrovania kovidu a vojenskej pomoci Ukrajine.Podľa podpredsedníčky SaS Márie Kolíkovej je Šutaj Eštok zodpovedný za to, že policajný zbor nebol pripravený na masové krádeže po schválení novely trestných kódexov. „Koalíciu neupozornil na to, čo môže mať táto novela za dôsledok. Nerobil nič preto, aby bol policajný zbor účinný v boji proti zločinnosti. Naopak, zrušil NAKU, kľúčovú pre boj s kriminalitou. Ohrozuje to nás všetkých,“ skonštatovala.Policajná brutalita je podľa nej len špičkou ľadovca. „Nevidno, že by minister vnútra robil akékoľvek opatrenia, aby sa tomuto dalo predísť,“ dodala.Podľa hnutia Slovensko Šutaj Eštok odmieta vyvodiť zodpovednosť za zabitie človeka policajtom v Košiciach a okrem iného porušil zákony.Bývalý minister vnútra a poslanec hnutia Roman Mikulec tvrdí, že súčasný minister nezvláda riadenie ministerstva. „V živote nič nerobil, nebol na vojne, ani nepôsobil v žiadnych silových zložkách a vlastne nikdy nemal žiadnu normálnu prácu, nie je hodný a nezvláda vedenie ministerstva vnútra,“ povedal.Zároveň uviedol, že pokutu 90-tisíc eur, ktorú dostal Šutaj Eštok za porušenie zákona, zaplatilo zaňho ministerstvo. „Garantoval, že spravodlivosť musí platiť pre každého, tak ho vyzývam, aby pokutu za svoje zlyhanie zaplatil on osobne,“ povedal.Podľa hnutia Slovensko je súčasný minister v neposlednom rade zodpovedný aj za škandalózne obstarávanie hasičských áut u pochybnej firmy, pri ktorom štát príde o milióny eur.