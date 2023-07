Úrady na ostrovoch Korfu a Evia pre lesný požiar nariadili evakuáciu

Úrady na gréckom ostrove Korfu v nedeľu večer nariadili evakuáciu časti obyvateľstva pre lesný požiar na severe tohto ostrova.





Ohrozené obyvateľstvo z viacerých oblastí na severe ostrova odvážajú do bezpečia prostredníctvom lodí. Korfu je vyhľadávanou turistickou destináciou a nachádza sa v Iónskom mori západne od pobrežia Grécka a Albánska.Teplota ovzdušia v Grécku v posledných dňoch prekročila 40 stupňov Celzia a na viacerých miestach krajiny vypukli lesné požiare. Na ostrove Rodos v Egejskom mori museli pred ohňom evakuovať približne 19.000 ľudí. Mnohí z nich museli opustiť hotely, keĎ sa oheň rozšíril z centrálnej časti ostrova aj k dovolenkovým letoviskám na pobreží.Grécke záchranné zložky evakuovali na ostrove aj občanov SR. Pri evakuácii dovolenkových rezortov pomáhali aj slovenskí hasiči, ktorí v rámci medzinárodnej pomoci pomáhajú práve na Rodose. Situácii slovenských dovolenkárov sa venuje aj Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr a slovenské ministerstvá zahraničia a vnútra.Na presune svojich občanov z oblastí postihnutých požiarmi pracujú aj ďalšie krajiny a letecké spoločnosti organizujú mimoriadne lety. Grécka polícia pre agentúru AFP uviedla, že z krajiny bolo evakuovaných už viac než 30.000 ľudí.Obyvateľom zo štyroch obcí na ostrove Evia v Egejskom mori nariadili, aby sa pripravili na evakuáciu. Z ostrova Korfu v Iónskom mori evakuovali už takmer 2500 ľudí. TASR správu prevzala z agentúry DPA a webovej stránky stanice BBC.Obyvateľov zo zasiahnutých oblastí na ostrove Evia presúvajú do okolia mesta Karystos. Z ostrova zatiaľ v spojitosti s požiarmi nehlásia žiadne zranenia. Evia je podľa rozlohy a populácie druhý najväčší grécky ostrov po Kréte. Má približne 200.000 obyvateľov.Úrady na Korfu v nedeľu večer nariadili evakuáciu obyvateľov v severnej časti ostrova. Hasiči uviedli, že svoje domovy do pondelka rána opustilo už 2466 ľudí. Škody na hoteloch alebo domoch však zatiaľ nehlásili.Teplota ovzdušia v posledných dňoch prekročila 40 stupňov Celzia a viaceré oblasti boli postihnuté požiarmi. Grécki hasiči s nimi bojujú už ôsmy deň.