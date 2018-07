Úrady sa zaujímajú o funkčnosť vypínača čističa výfukových plynov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 16. júla (TASR) - Škandál dieselgate sa doteraz automobilke Opel, ktorá bola dlhé roky dcérou amerického koncernu General Motors, a vlani ju prevzala francúzska spoločnosť PSA, vyhýbal. Opel nemusel povinne zvolávať svoje autá do opravovní a vyšetrovanie proti nemu nezačali ani zahraničné justičné orgány.Teraz sa však príslušné nemecké úrady zaujímajú o funkčnosť jeho zariadenia na automatické vypínanie čističa výfukových plynov. Nachádza sa najmä v troch modeloch Opela. Nemecký nedeľník Bild am Sonntag začiatkom júla uviedol, že celkovo ide o 60.000 vozidiel značiek Insignia, Zafira a Cascada.uviedol hovorca spolkového ministerstva dopravy. Ministerstvo potvrdilo, žekvôli trom jeho modelom.Montáž vypínača čističa výrobca odôvodnil tým, že pri veľkej zime alebo vysokých teplotách slúži ako ochrana motora. Mnohí odborníci však o jeho účinnosti pochybujú. Ak zariadenie nepracuje správne, do ovzdušia sa dostáva viac škodlivého kysličníka uhličitého, než keby v ňom nebolo.Spolkový úrad pre automobily (KBA) na základe správy nedeľníka vyzval výrobcu, aby k nej v priebehu dvoch týždňov zaujal stanovisko. Hovorca Opela sa k tejto veci odmietol vyjadriť. Vedenie automobilky uviedlo, že „ešte nemá nijaké rozhodnutie KBA. Dodalo, že verejné konanie, ktoré sa začalo pred vyše dvoma rokmi,V podstate konania ide o to, zistiť, ako účinné je zariadenie na znižovanie škodlivín vo výfukových plynoch v určitých typoch vozidiel; v ktorých oblastiach ho možno použiť a či je pritom účinné.KBA nariadila v roku 2016 viacerým výrobcom, aby u niektorých typov vozidiel, ktoré prekračovali limity škodlivín, dosiahli zlepšenie ukazovateľov. Požiadavka sa vzťahovala takmer na 630.000 áut, z nich 90.000 vyrobil Opel.Opel informoval, že sa dobrovoľne venuje znižovaniu množstva škodlivín vo výfukových plynoch dieselových áut, ktoré vyrábal do leta 2016. Od septembra 2016 používa nový softvér na čistenie výfukových plynov. Je výrazne účinnejší. Hovorca uviedol, že množstvo kysličníka uhličitého silno kleslo.