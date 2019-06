Úrady v Bagdade odstránili takmer 30 kilometrov betónových bariér

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bagdad 17. júna (TASR) - Iracké úrady za posledných šesť mesiacov odstránili takmer 30 kilometrov betónových bariér, najmä z prísne stráženej tzv. Zelenej zóny v centre hlavného mesta Bagdad, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na vládne zdroje.Betónové bariéry vysoké približne šesť a široké jeden meter chránili od čias americkej invázie do Iraku v roku 2003 potenciálne ciele pre útokmi.Iracký premiér Ádil Abdal Mahdí minulý rok pri svojom nástupe do úradu sľúbil, že odstráni bariéry, kontrolné stanovištia a ďalšie bezpečnostné opatrenia, aby zjednodušil dopravu v meste.Podľa jedného z premiérových poradcov pre oblasť armády v Bagdade za posledných šesť mesiacov odstránili 18.000 kusov bariér, z čoho 14.000 v samotnej Zelenej zóne. Stovky kontrolných stanovíšť, ktoré tiež zrušili, podľa AFP prispievali k dopravným zápcham.Iracká vláda začiatkom júna vydala rozhodnutie o sprístupnení Zelenej zóny pre verejnosť. Vláda tým podľa premiérových slov dala najavo, že bezpečnostná situácia v Bagdade, kde žije vyše osem miliónov ľudí, sa zlepšila.Rok a pol po tom, ako Irak oznámil svoje víťazstvo nad džihádistickou skupinou Islamský štát (IS), v Iraku badať výrazné zníženie úrovne násilia, a to najmä v hlavnom meste.IS však stále uskutočňuje útoky voči irackým bezpečnostným zložkám a vládnym cieľom, a úrady v Bagdade preto zostávajú v stave pohotovosti.Zelená zóna v Bagdade bola vytvorená po roku 2003, keď sa uskutočnila invázia amerických jednotiek do Iraku, ktorá viedla k zosadeniu irackého vládcu Saddáma Husajna. Zákaz vstupu do zóny, v ktorej sídlia kľúčové štátne inštitúcie i zahraničné veľvyslanectvá vrátane americkej ambasády, mala drvivá väčšina Iračanov.