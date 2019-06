Úrady v meste Columbine navrhujú zbúrať školu, kde sa odohrala masakra

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 7. júna (TASR) - Miestne úrady v americkom meste Columbine navrhli zbúrať budovu strednej školy Columbine High School, kde sa v apríli 1999 odohrala masakra, ktorá si vyžiadala 13 mŕtvych a vyše 20 zranených. Streľbu spustili dvaja tínedžeri, ktorí neskôr obrátili zbraň i proti sebe.Dôvodom odstránenia budovy je "morbídna fascinácia" touto tragickou udalosťou, uviedli úrady v tomto coloradskom meste, ktoré v piatok citovala stanica BBC. Do školskej budovy sa ročne pokúšajú dostať stovky ľudí, pričom toto číslo za uplynulých 11 mesiacov dosiahlo "rekordný výšku".vyhlásil školský inšpektorát v okrese Jefferson County.Niektoré časti školského komplexu boli následkom masakry prebudované. Úrady navrhujú likvidáciu súčasnej budovy a opätovné vystavanie novej školy západne od pôvodnej lokality, pričom názov školy, jej insígnie i maskot by sa zachovali. Knižnica s názvom Hope Columbine Memorial Library, postavená po masakre, by sa tiež zachovala ako "základný kameň" novej školy.Streľba na Columbine High School, ktorú spáchali študenti vo veku 17 a 18 rokov, bola v tom čase najtragickejšou masakrou svojho druhu v dejinách USA. Smutnú bilanciu prekonala v decembri 2012 streľba na základnej škole Sandy Hook Elementary School v štáte Connecticut; osamotený útočník tu zabil 26 ľudí, väčšinou detí vo veku šesť a sedem rokov. Budovu neskôr zbúrali a postavili nanovo s posilnenými bezpečnostnými opatreniami.