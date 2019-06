Urbánková oslávi životné jubileum zlatou kolekciou najlepších piesní

Na archívnej snímke Naďa Urbánková. Foto: TASR/Vladimír Benko Foto: TASR/Vladimír Benko

Bratislava 14. júna (TASR) - Legenda českej populárnej a country hudby Naďa Urbánková, ktorá v 70. rokoch získala päť československých zlatých slávikov a stála na vrchole poslucháčskej obľuby s piesňami, ktoré pre ňu otextoval nezabudnuteľný Jiří Grossmann, oslávi 30. júna osemdesiatku. Supraphon pri tejto príležitosti vydáva v piatok 14. júna darček pre všetkých jej priaznivcov, výpravný bilančný trojalbum Zlatá kolekce. TASR o tom informovala PR manažérka Adriana Čahojová.Česká speváčka Naďa Urbánková v živote postretla pri tvorbe svojich piesní najmenej štyroch zásadných mužov menom Jiří - skladateľa Šlitra, textárov Suchého, Grossmanna a kapelníka Brabca, ktorí jej pomohli naštartovať a rozvinúť pozoruhodnú hudobnú kariéru.uviedla na adresu svojich autorov speváčka.Nebolo by to však možné bez daru jej zaujímavého hlasu a schopnosti dôveryhodne preniesť nostalgické i comedy melódie a texty na poslucháča. Trojalbum Zlatá kolekce, ktorý vydáva Supraphon, ponúkne celkom 71 originálnych nahrávok z celej Urbánkovej hudobnej dráhy.Vo výbere, ktorý zostavil jej spolupracovník a textár Mirek Černý, nechýba nič podstatné.uviedol Mirek Černý a dodal:Naďa Urbánková (Nadežda Balabánová, *30. 6. 1939, Nová Paka) absolvovala v roku 1957 v Trutnově zdravotnícku školu ako diplomovaná sestra. V roku 1959 debutovala ako herečka v Pardubickom divadle. Pôsobila v pražskej Laterne magike. V roku 1964 ju režisér Ján Roháč angažoval do filmu Kdyby tisíc klarinetů a do pražského divadla Semafor, kde spolupracovala s dvojicou Šlitr – Suchý aj s dvojicou Grossmann - Šimek.V rokoch 1972 až 1976 získala celkom päť zlatých slávikov. S Country Beatom Jiřího Brabca úspešne spolupracovala niekoľko rokov, v ďalšom období spolupracovala s orchestrom Václava Hybša a pôsobila aj v pražskom Hudobnom divadle Karlín. Po sérii úspešných singlov vydala svoj prvý album v Supraphone v roku 1970. Zahrala si v mnohých známych českých filmoch, napríklad Radúz a Mahulena, Na samotě u lesa, Romance za korunu, v oscarových Ostro sledovaných vlakoch, alebo berlínskym Zlatým medveďom ocenenom filme Skřivánci na niti. Pred časom sa objavila v úspešnom televíznom seriáli Rapl 2. Od roku 1990 na niekoľko rokov úplne prerušila hudobnú dráhu. Teraz žije v Želive na Pelhřimovisku a moderuje v Českom rozhlase Vysočina. Vystupuje s kapelou Bokomara.