Úroveň kontroly médií v Maďarsku nemá v EÚ obdoby

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 5. decembra (TASR) - Úroveň kontroly médií v Maďarsku nemá obdobu v žiadnom členskom štáte EÚ. Konštatuje sa to v správe organizácie Reportéri bez hraníc (RSF) založenej na záveroch medzinárodnej misie na monitorovanie slobody tlače, ktorá sa uskutočnila koncom novembra a zverejnená bola vo štvrtok. Jej autori vyzývajú orgány EÚ, aby nestrácali čas a prijali potrebné opatrenia.Členmi pozorovateľskej misie boli zástupcovia RSF, Medzinárodného tlačového inštitútu (IPI), organizácie Article 19, Výboru na ochranu novinárov (CPJ), Európskeho centra pre slobodu tlače a médií (ECPMF), Európskej federácie novinárov (EFJ) a organizácie Free Press Unlimited. Misia mala podobu stretnutí s mnohými maďarskými novinármi a predstaviteľmi občianskej spoločnosti. Jej členovia sa stretli aj s hovorcom vlády Zoltánom Kovácsom a novým primátorom Budapešti Gergelyom Karácsonyim.uvádza sa v správe RSF.Správa misie upozorňuje na nedostatok rôznorodosti médií a skutočnosť, že väčšinu médií v súčasnosti vlastnia podnikatelia, ktorí sú spojení s vládou Viktora Orbána. RSF upozorňuje na kontrolu médií zo strany vlády v Maďarsku už od roku 2017. Po zániku dvoch vplyvných denníkov — Népszabadságu a Magyar Nemzetu — občania Maďarska k dispozícii iba jeden nezávislý politický denník Népszava, ktorý má však obmedzený dosah. Regulačný systém médií je úplne pod kontrolou vládnucej strany Fidesz. Všetkých päť členov mediálnej rady, ktorá opakovane zasahovala do práce kritickým novinárom, vymenúva práve Fidesz.Reportéri bez hraníc poukazujú aj na rastúcu marginalizáciu nezávislých médií, ktoré už nemôžu riadne fungovať, pretože štát ich diskriminuje. Ich vplyv je obmedzený väčšinou na hlavné mesto, kým na zvyšok krajiny nemajú dosah.Nezávislí novinári v Maďarsku sú podfinancovaní a opakovane vystavovaní hrozbám alebo očierňujúcim kampaniam a útokom v provládnych médiách.Správa RSF vyjadruje poľutovanie z nečinnosti a neschopnosť Európskej únie, ktorá nedokáže zabrániť jednému zo svojich členských štátov, aby otvorene potlačoval slobodu médií. Nedostatok reakcií zo zahraničia umožňuje maďarskej vládetento neliberálny model aj do iných krajín strednej a východnej Európy, čo podľa RSF ohrozuje nezávislosť médií v celom regióne.