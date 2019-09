ÚRSO: Nebyť regulácie, domácnosti by za elektrinu platili viac

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 26. septembra (TASR) - Nebyť dôslednej regulácie, slovenské domácnosti by za elektrinu platili oveľa, oveľa viac. Uviedol to pre TASR Radoslav Igaz, hovorca Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) v reakcii na štvrtkový brífing opozičného hnutia Sme rodina k cenám elektriny pre tzv. zraniteľných odberateľov.ÚRSO ako nezávislá inštitúcia sa podľa Igaza nikdy nenechá zatiahnuť do pokusov politikov o zviditeľňovanie sa pred voľbami. Úrad podľa jeho slov verejnosti dlhodobo otvorene a férovo hovorí, že mimoriadny nárast ceny silovej elektriny (až o 28,1 %), či ceny emisných povoleniek na svetových burzách budú mať vplyv na koncovú cenu elektriny pre slovenské domácnosti.Isté podľa neho je, že úrad urobí všetko preto, aby toto zdražovanie v maximálne možnej miere zmiernil a využije všetky nástroje, ktoré mu dáva platná legislatíva, aby pre slovenské domácnosti zabezpečil optimálne a primerané ceny elektriny.podčiarkol Igaz." dodal hovorca ÚRSO.Na brífingu opozičného hnutia Sme rodina jeho predseda Boris Kollár, za účasti členky pracovnej skupiny pre hospodárstvo, energetiku a priemysel Moniky Jankovičovej vo štvrtok uviedol, že ÚRSO dlhoročne nerešpektuje zákon o regulácii v sieťových odvetviach. Podľa Kollára ÚRSO nechráni zraniteľných odberateľov elektriny.priblížil Kollár s narážkou na rozhodnutie ÚRSO pre konkrétneho dodávateľa elektriny.