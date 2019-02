ÚRSO: S NKÚ sme spolupracovali, zistenia sa týkajú bývalého vedenia

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ÚRSO. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. februára (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pozná výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) a pri tejto kontrole s NKÚ úzko spolupracoval. V reakcii na zverejnené zistenia kontrolórov to uviedol hovorca regulačného úradu Radoslav Igaz.doplnil Igaz.Kontrolóri NKÚ dospeli k záveru, že zo strany ÚRSO došlo v minulosti pri kľúčových konaniach a rozhodovaniach k viacerým porušeniam zákona o rozpočtových pravidlách, zákona o verejnom obstarávaní, ako aj zákona o finančnej kontrole. Predseda NKÚ Karol Mitrík protokol o výsledku kontroly odstúpil na ďalšie konanie nielen Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ale aj orgánom činným v trestnom konaní.Cieľom kontroly bolo preveriť postup ÚRSO pri tvorbe cien elektriny pre odberateľov v domácnosti, ako aj proces cenovej regulácie a spôsob kontroly regulovaných subjektov.informoval v piatok hovorca NKÚ Marek Papajčík.Najväčšie problémy zistili kontrolóri v cenovom konaní, ktorého súčasťou je aj proces objektivizácie hodnoty majetku regulovaných subjektov. Ten vstupuje do stanovenia koncovej ceny energie. ÚRSO v čase kontroly nemal podľa NKÚ vypracovaný interný predpis, ktorý by proces cenového konania podrobnejšie upravoval. Pre účely objektivizácie majetku pre nové regulačné obdobie, teda od roku 2017, využil znalecké skúmanie, ktoré vykonali štyri externé znalecké organizácie, 17 externých konzultantov a do procesu boli zapojení aj zamestnanci úradu.priblížil Papajčík s tým, že pri výbere znalcov úrad nepostupoval podľa zákona o verejnom obstarávaní.