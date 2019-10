Ursula von der Leyenová sa rozhodla bývať v sídle Európslej komisie

Na archívnej snímke Ursula von der Leyenová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 3. októbra (TASR) - Nastávajúca predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová sa rozhodla, že počas svojho bruselského pobytu bude bývať na 13. poschodí budovy Berlaymont, hlavnom sídle exekutívy EÚ. O tom, že vydala pokyn zriadiť si súkromnú izbu hneď vedľa svojej pracovnej kancelárie, informovala vo štvrtok agentúra AFP.potvrdili jej spolupracovníci, čím potvrdili prvotné informácie nemeckého denníka Die Welt.Von der Leyenová by sa mala oficiálne ujať svojej funkcie 1. novembra. Rodinné sídlo má v nemeckom Hannoveri.Podľa informácií ľudí z jej pracovného tímu uprednostnila malý obývací priestor v zabezpečenej budove Európskej komisie namiesto toho, aby si prenajala byt v meste alebo sa usadila v hoteli.uviedli jej spolupracovníci pre AFP.Dosluhujúci šéf eurokomisie Jean-Claude Juncker, ktorý si ponechal pôvodnú adresu v Luxemburgu, si počas výkonu funkcie v Bruseli prenajímal byt v rozlohe 50 metrov štvorcových v jednom z bruselských hotelov za 3250 eur mesačne.Juncker v jednom staršom rozhovore pre nemecký nedeľník Bild am Sonntag pripomenul, že predseda EK nemá právo na služobný byt, rovnako ako toto právo nemá ani predseda Európskej rady, ktorým je v súčasnosti Donald Tusk.dodal Juncker v tejto súvislosti. A upozornil, že pozícia predsedu Európskej komisie je prácou, ktorá zaberie aj 18 hodín denne.Čo sa týka platového ohodnotenia, situácia zostane rovnaká ako aj pri Junckerovi. Von der Leyenová dostane hrubú mzdu vo výške 27.903,32 € mesačne, k tomu plus mesačný príspevok na bývanie vo výške 4185,50 € a ďalší príspevok na bežné výdavky vo výške 1418,07 €.Každý šéf eurokomisie na každé dieťa vo svojej starostlivosti má nárok na doplatok vo výške 410,11 eur a na školský príspevok vo výške 100,18 eur mesačne. Ursula von der Leyenová je matkou siedmich detí narodených v rokoch 1987-99.