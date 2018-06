Uruguaj vyhral v osemfinále nad Portugalskom

Uruguajský hráč Edinson Cavani oslavuje svoj gól v zápase osemfinále MS 2018 Uruguaj - Portugalsko v ruskom Soči 30. júna 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Osemfinále:



Uruguaj - Portugalsko 2:1 (1:0)



Góly: 7. a 62. Cavani - 55. Pepe. ŽK: Quaresma, Ronaldo (obaja Portug.). Rozhodovali: Ramos - Torrentera, Hernandez (všetci Mex.), 44.873 divákov



Uruguaj: Muslera - Caceres, Gimenez, Godin, Laxalt - Nandez (81. Sanchez), Vecino, Torreira, Bentancur (63. Rodriguez) - Suarez, Cavani (74. Stuani)



Portugalsko: Patricio - Ricardo, Pepe, Fonte, Guerreiro - B. Silva, Ad. Silva (65. Quaresma). Carvalho, Mario (85. Fernandes) - Guedes (74. An. Silva), Ronaldo



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Soči 30. júna (TASR) - Futbalisti Uruguaja sa stali druhými štvrťfinalistami MS 2018 v Rusku. V sobotňajšom večernom osemfinálovom zápase v Soči zvíťazili nad Portugalskom 2:1.O oba góly "Urus" sa zaslúžil Edinson Cavani po prihrávkach Luisa Suareza, za Portugalcov skóroval Pepe. Uruguaj nastúpi vo štvrťfinále v piatok 6. júla o 16.00 h SELČ v Nižnom Novgorode proti Francúzsku, ktoré v úvodnom osemfinále zdolalo Argentínu 4:3.Ako prví pohrozili Portugalci, hlavičke Bernarda Silvu však chýbala presnosť a strelu Ronalda Muslera bezpečne kryl. V 7. minúte zahrmelo na druhej strane. Suarez po uruguajskom prenesení hry našiel utešeným strieľaným centrom Cavaniho, ktorý hlavou prekonal Patricia. Krátko nato sa v dobrej pozícii ocitol Fonte, no jeho pokus tesne minul bránku. V hre Portugalska chýbal moment prekvapenia.Úradujúci majstri Európy to skúšali cez krídelné priestory, uruguajská obrana na čele s Godinom a Gimenezeom však pracovala spoľahlivo. V 22. minúte po faule na Suareza mohol kanonier FC Barcelona zvýšiť náskok Juhoameričanov, no jeho priamy kop Patricio vyrazil. Po polhodine hry sa k štandardnej situácii dostal aj Ronaldo, no lopta neprešla cez uruguajský múr.V druhom polčase sa Portugalci snažili zrýchliť hru, dostali uruguajskú obranu pod tlak a v 55. minúte sa dočkali vyrovnania. Na center po rohu zahranom na krátko najvyššie vyskočil Pepe a Muslera musel prvýkrát na šampionáte v Rusku vyťahovať loptu z vlastnej siete. Portugalci zlepšili pohyb a dostávali sa častejšie do prečíslenia.V 62. minúte však Pepe neustrážil Suareza, po ktorého prihrávke Cavani obstrelil Patricia a opäť zabezpečil Uruguajčanom vedenie. Portugalský tréner Fernando Santos zareagoval na vývoj zápasu striedaním a na ihrisko poslal Quaresmu. Po zlom vybehnutí Musleru mal vyrovnanie na kopačke Bernardo Silva, no minul bránku.V 71. minúte Cavani za pomoci Ronalda s bolestivou grimasou v tvári opustil ihrisko pre zranenie lýtka a na jeho miesto prišiel Stuani. Uruguajčania už tesný náskok udržali a pripravili Portugalcom prvú prehru v súťažnom zápase od jesene 2016.