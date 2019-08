Uruguajský prezident a bojovník proti fajčeniu má rakovinu pľúc

María Auxiliadora Delgadová a Tabaré Vázquez, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Montevideo 24. augusta (TASR) - Uruguajský prezident a bojovník proti fajčeniu Tabaré Vázquez má rakovinu pľúc. Na základe výsledkov prezidentovej biopsie o tom v piatok informovala prezidentská kancelária. Napísala o tom agentúra AP.Forma liečby by mala závisieť od výsledkov dodatočných vyšetrení, avšak ako dodala kancelária, Vázquez je "vo skvelej forme".Uruguajský prezident už v utorok oznámil, že bude musieť podstúpiť liečbu, keďže u neho objavili solitárny pľúcny nodulus, ktorý má charakteristiky naznačujúce, že je malígny.Vázquez (79) je profesiou onkológ, ktorý často uvádzal, že toto povolanie si vybral po tom, ako na rakovinu zahynuli obaja jeho rodičia aj sestra.Ešte počas svojho prvého funkčného obdobia v rokoch 2005 až 2010 Vázquez presadzoval jedny z najprísnejších zákonov na reguláciu fajčenia na svete.Vázquez, ktorého žena zomrela pred troma týždňami na infarkt, by mal v úrade zotrvať do marca.Uruguaj je v rámci krajín Latinskej Ameriky podľa viacerých štatistík a indexov krajinou s najkvalitnejšou demokraciou, najvyššou mierou bezpečnosti, najnižšou mierou korupcie a najmohutnejšou strednou triedou.Uruguaj býva označovaný za najeurópskejšiu krajinu v regióne, keďže až 87,7 percenta jeho obyvateľov sa hlási k európskemu pôvodu.