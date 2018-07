Urýchlenie novely zákona o súdoch si vyžiadali mimoriadne okolnosti

Ilustračný snímok. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 9. júla (TASR) – Zrýchlené konanie v prípade novely zákona o súdoch vysvetľuje Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR reakciou na vážny konkrétny precedens a riziko ohrozenia bezpečnosti krajiny.spresnila hovorkyňa rezortu spravodlivosti Zuzana Drobová, ktorá reagovala aj na veto prezidenta SR Andreja Kisku.Hlava štátu vrátila novelu späť do parlamentu, Kiska to vysvetlil tým, že podľa neho významne obmedzuje verejnú kontrolu súdnych rozhodnutí. Prezident poslancom navrhol, aby zákon neprijali ako celok, keďže jeho obsah je v rozpore s princípmi právneho štátu.uviedla v tejto súvislosti Drobová.Novela zákona o súdoch, ktorú 20. júna poslanci NR SR odobrili 99 hlasmi, rozširuje okruh výnimiek zo sprístupňovania súdnych rozhodnutí. Ide napríklad o súhlas súdu s poskytnutím údajov tvoriacich predmet telekomunikačného tajomstva, súhlas na odpočúvanie a podobne. Podľa Kisku tým zaniká možnosť verejnej kontroly obzvlášť citlivých rozhodnutí súdov, ktoré výrazne zasahujú do viacerých základných práv a slobôd jednotlivcov.Upozornil, že vláda ani NR SR existenciu mimoriadnych okolností ani ohrozenie bezpečnosti, ktoré mali viesť k schváleniu zákona, nijako nezdôvodnili. Kiska navyše tvrdí, že doterajšie viac ako šesťročné skúsenosti s uplatňovaním slobodného prístupu k informáciám v prípade dotknutých súdnych rozhodnutí nenaznačujú žiadne ohrozenie bezpečnosti. Zákon podľa neho, naopak, prispieva k transparentnosti a predvídateľnosti súdnych rozhodnutí a ich účinnej kontrole.