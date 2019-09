US OPEN: Andreescuová natiahla víťaznú šnúru: Dalo mi to riadne zabrať

Bianca Andreescuová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 5. septembra (TASR) - Devätnásťročná Kanaďanka Bianca Andreescuová bola pred štvrťfinálovým duelom na US Open proti Elise Mertensovej podľa rebríčkového postavenia favoritkou. Lenže nasadená pätnástka tak ďaleko na grandslamovom turnaji ešte nikdy nebola a 23-ročná Belgičanka má skúsenosti zo semifinále Australian Open v roku 2018. Napokon si Kanaďanka dokázala vylepšiť kariérne maximum, hoci musela zápas otáčať a zvíťazila až v troch setoch po vyše dvoch hodinách 3:6, 6:2 a 6:3.Andreescuová sa stala prvou tínedžerkou v semifinále US Open, odkedy postúpila do finále v roku 2009 vtedy rovnako 19-ročná Caroline Wozniacká.povedala podľa wtatennis.com.Dcéra rumunských rodičov aktuálne ťahá už jedenásťzápasovú víťaznú šnúru, keďže v generálke na turnaj v New Yorku triumfovala na domácom podujatí v Toronte.dodala hráčka, ktorá na začiatku kalendárneho roka bola mimo prvej stovky.Ani v semifinále nebude bez šance, čaká ju Švajčiarka Belinda Benčičová, ktorá je v rebríčku WTA iba o tri priečky vyššie na 12. mieste. Tá si vo štvrťfinále poradila s Donnu Vekičovú z Chorvátska 7:6 (5), 6:3 a medzi najlepšími štyrmi na grandslamovom turnaji sa predstaví taktiež premiérovo v kariére.povedala na tlačovej konferencii Benčičová.