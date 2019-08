US Open: Čepelová postúpila do hlavnej súťaže

Jana Čepelová, archívna snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Ženy - kvalifikácia - finále:



Jana ČEPELOVÁ (SR) - Jaimee Fourlisová (Austr.) 6:4, 6:2

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 23. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Jana Čepelová sa prebojovala do hlavnej súťaže na grandslamovom turnaji US Open. Vo finále kvalifikácie si na harde vo Flushing Meadows poradila s Austrálčankou Jaimee Fourlisovou 6:4, 6:2.Odchovankyňa košického tenisu si zahrá v hlavnej súťaži na niektorom z podujatí veľkej štvorky po poldruharočnej prestávke. V uplynulom období ju trápili zranenia a vo svetovom rebríčku WTA vypadla z prvej stovky.