US OPEN: Cibulková zdolala Rusovú a postúpila do 2. kola

New York 29. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková zvíťazila v 1. kole dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji roka US Open nad kvalifikantkou Arantxou Rusovou z Holandska 4:6, 6:2, 6:3.Prvý set bol vyrovnaný, obe hráčky v siedmej a ôsmej hre stratili podania, vzápätí však Cibulkovú brejkla Rusová opäť a tento bod vzápätí potvrdila. V druhom sete však zverenka trénera Mateja Liptáka dominovala a získala ho v pomere 6:2. Štvrťfinalistka US Open z roku 2010 v treťom sete brejkla súperku už v druhej hre, tá jej to však vrátila za stavu 2:4. Nasadenej hráčke č. 29 však vzápätí vyšiel ďalší brejk a napokon získala tretí set v pomere 6:3.