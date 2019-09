US OPEN: Dimitrov zatienil svoj vzor, Federer zobral prehru športovo

Bulharský tenista Grigor Dimitrov sa teší po víťazstve proti Švajčiarovi Rogerovi Federerovi vo štvrťfinále grandslamového tenisového turnaja US Open v New Yorku 3. septembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 4. septembra (TASR) - V tenisovom kolotoči mu prischla prezývka "Baby Fed" pre podobnosť jeho herného štýlu so švajčiarskym géniom. Vo štvrťfinále grandslamového US Open Bulhar Grigor Dimitrov zatienil Rogera Federera a po päťsetovej bitke postúpil medzi elitné kvarteto. Pred začiatkom turnaja figuroval až na 78. mieste rebríčka ATP a ani zďaleka nepripomínal hráča, ktorý bol v minulosti svetovou trojkou a vyhral turnaj majstrov.Vo Flushing Meadows však Dimitrov chytil druhý dych. Bez straty setu vyhral duely s Poliakom Kamilom Majchrzakom i Austrálčanom Alexom de Minaurom. V noci na stredu dokázal otočiť súboj proti rekordérovi v počte grandslamových titulov v mužskom singli, ktorý bol v mladosti jeho vzor. "" povedal pre akreditované médiá Dimitrov, ktorý v semifinále narazí na piateho nasadeného Rusa Daniila Medvedeva.Bulhar priznal, že pre neho nebolo ľahké vymaniť sa z krízy. "Federer bol sklamaný, že stratil šancu bojovať o 21. trofej z podujatí veľkej štvorky.uviedol päťnásobný víťaz US Open.