US Open: Djokoviča trápilo rameno, aj tak zvíťazil

New York 29. augusta (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič vyrovnal Petea Samprasa v počte víťazstiev na grandslamovom turnaji US Open. V stredajšom 2. kole zdolal Argentínčana Juana Londera a dosiahol 71. triumf vo Flushing Meaddows, celkovo je v historickej štatistike na piatom mieste. Najúspešnejší je Jimmy Connors, ktorý sa tešil 98-krát.Najvyššie nasadený Djokovič to nemal jednoduché, keď sa musel vyrovnať s boľavým ramenom a trikrát musel podstúpiť ošetrenie. "" povedal 32-ročný Srb, ktorý si poradil so súperom v troch setoch 6:4 7:6 (3) 6:1. Najmä v druhom sete ho však súper potrápil, keď viedol už 3:0.povedala svetová jednotka na oficiálnom webe ATP.Djokovič sa pokúša o zisk štvrtého titulu na US Open, v tejto sezóne sa radoval z víťazstva vo Wimbledone a na Australian Open. V 3. kole sa stretne s víťazom duelu Denis Kudla - Dušan Lajovič a dúfa, že sa dovtedy stihne dať do poriadku.